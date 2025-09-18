Arhiepiscopul Aradului a comemorat eroii căzuți în bătălia de la Păuliș

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la comemorarea oficială a eroilor căzuți bătălia de la Păuliș, acum 81 de ani.

În cadrul ceremoniei, IPS Timotei a săvârșit slujba de pomenire a eroilor din Detaşamentul Păuliş şi a evocat martiriul elevilor Şcolii de Subofiţeri Radna.

De asemenea, Arhiepiscopul Aradului a oficiat și slujba parastasului la biserica din Păuliș. Ulterior, ceremonialul a continuat la Monumentul Eroilor de la Păuliș, acolo unde IPS Timotei a evocat jertfa celor care au luptat pentru țară, în Al Doilea Război Mondial.

Bătălia de la Păuliș a avut loc între 13-20 septembrie 1944, pe linia de front Cladova-Păuliș-Miniș-Ghioroc-Cuvin între trupele române și aliații sovietici, respectiv forțe maghiare.

Foto credit: Instituția Prefectului – Județul Arad