Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului oferă sute de pachete persoanelor vulnerabile din eparhie

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a oferit, marți, pachete cu alimente neperisabile, persoanelor nevoiașe din evidența Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

După ce a ajutat la împărțirea pachetelor, IPS Andrei le-a adresat beneficiarilor și un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre marele praznic al Nașterii Domnului.

„Crăciunul este sărbătoarea păcii și a darurilor. Credem și nădăjduim că pacea lui Dumnezeu și atitudinea de dărnicie pe care ar trebui să o avem în suflet de Crăciun sunt prezente și la noi. Darurile noastre nu sunt la fel de mari ca ale celor trei magi, care I-au adus Pruncului Hristos aur, smirnă și tămâie, însă, atâtea câte sunt, le oferim cu mult drag”.

„Vă dorim ca sărbătorile să vă fie liniștite, pline de pace și să dea Dumnezeu să aveți în case armonie desăvârșită. Sărbători binecuvântate, pline de har!”, a spus Mitropolitul Clujului.

Cadouri sufletești

În cursul zilei au fost oferite 400 de pachete, acțiunea urmând să continue și zilele următoare. În total au fost pregătite peste 700 de pachete pentru persoanele nevoiașe.

Cadourile au fost asigurate prin efortul comun al asociațiilor clujene „Filantropia Ortodoxă” și „Christiana” – ambele sub egida Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului – în colaborare cu Parohia „Quern-Neukirchen” din Flensburg, Germania.

Acțiunea de distribuire a pachetelor s-a bucurat de sprijinul tinerilor voluntari de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Cluj. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de membrii Ligii Studenților din Cluj, care i-au încântat pe cei prezenți cu un repertoriu de colinde tradiționale.

Foto credit: Mitropolia Clujului

