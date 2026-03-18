Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, solidară cu Melisa: Fetița de 8 ani are șanse mari cu un tratament special

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul social-filantropic, strânge fonduri pentru a sprijini o fetiță de 8 ani să facă lucruri normale pentru copiii de vârsta ei. Melisa este diagnosticată cu paralizie cerebrală, iar pentru ea orice mișcare este o provocare. Vestea bună este că există un tratament promițător.

„A fost născută prematur, a fost o naștere mai dificilă, a suferit hipoxie, creierul n-a fost oxigenat și de acolo leziuni neurologice. La 5 luni a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală, care a venit însoțită de multe: de tetrapareză spastică, orbire corticală, adică ochiul vede, dar creierul nu procesează, epilepsie la 11 luni”, a explicat mama Melisei la Trinitas TV.

În spatele fiecărui mic progres al fetiței stau ore întregi de terapie, efort, răbdare și multă speranță. Fiecare pas înainte este rezultatul unei munci imense și al unei voințe extraordinare. Cu toate acestea, fetița și familia ei nu renunță.

Părinții își pun speranțele în tratamentul cu celule stem Muse–Dezawa, o terapie inovatoare care oferă șanse copiilor cu afecțiuni neurologice. Melisa are deja o programare în Elveția, la sfârșitul lunii aprilie.

Solidaritate cu un înger

Costul total al tratamentului este de 17.400 de euro, o sumă foarte mare pentru familie. Pentru a putea păstra programarea, în această săptămână trebuie achitat jumătate din suma totală.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit 10.000 de lei pentru ca familia să poată achita avansul necesar tratamentului, iar biletele de avion pentru deplasarea în Elveția au fost, de asemenea, achitate.

Reprezentanții eparhiei fac apel la credincioși să doneze orice sumă cât de mică în sprijinul familiei și să îi pomenească în rugăciune pe Melisa și familia ei.

„Mama ei are o credință aparte și crede cu adevărat că evoluția medicinei și dragostea oamenilor care reușesc să fie alături de ea îi pot da șansa la o viață cât de cât normală Melisei. Este nevoie de fiecare dintre noi să spunem: Da, suntem alături de Melisa”, a transmis părintele consilier eparhial Andrei Mocanu.

„Astăzi, Melisa are nevoie de noi. Împreună putem transforma speranța în realitate!”

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Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Detalii plată: Ajutor Melisa

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților