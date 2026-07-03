Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se implică în sprijinirea unei familii monoparentale greu încercate

În Anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, Fundația Umanitară „Anastasie Crimca” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților demonstrează că pastorația este strâns împletită cu grija pentru bunăstarea celor păstoriți. Organizația a decis să sprijine o mamă singură cu doi copii, dintre care unul foarte grav bolnav.

Fiul cel mare, în vârstă de 16 ani, este diagnosticat cu tetrapareză spastică și este imobilizat la pat, având nevoie permanentă de îngrijire. Al doilea copil, în vârstă de 13 ani, este elev și își continuă studiile în ciuda dificultăților prin care trece familia.

Fundația a inițiat o strângere de fonduri pentru reabilitarea locuinței și achiziționarea de materiale și echipamente care să asigure condiții adecvate de îngrijire medicală și sanitară a copilului bolnav.

„În fiecare comunitate există oameni care poartă, în tăcere, poveri pe care puțini le cunosc. Astăzi vă invităm să fim alături de familia Ciofu, o familie monoparentală care traversează o încercare grea și care are nevoie de sprijinul și solidaritatea noastră”, transmite Mihaela Apostol, directoarea Fundației Umanitare „Anastasie Crimca”.

„Pentru această mamă, fiecare zi este o luptă dusă cu dragoste și devotament”, subliniază directoarea fundației eparhiale.

Din cauza stării de sănătate a celui mai mare dintre copii, mama nu poate avea un loc de muncă, fiind nevoită să-i fie alături neîntrerupt. Singurele venituri ale familiei provin din alocațiile copiilor și indemnizația pe care mama o primește ca însoțitor al copilului cu dizabilități.

Aceste resurse sunt însă insuficiente pentru a acoperi cheltuielile zilnice, costurile îngrijirii medicale și nevoile unei locuințe care necesită reparații urgente.

Chemare la solidaritate

Fiecare donație, indiferent de valoarea ei, poate însemna un pas spre o viață mai demnă pentru această familie.

„Un acoperiș mai sigur, condiții mai bune de îngrijire și un sprijin concret pentru o mamă care și-a dedicat întreaga viață copiilor săi pot deveni realitate prin bunătatea oamenilor”, transmite Mihaela Apostol.

„Vă invităm să transformăm compasiunea în faptă și să fim împreună o rază de speranță pentru familia Ciofu. Împreună putem oferi acestei mame puterea de a merge mai departe și copiilor săi șansa la un trai mai bun.”

Donează

LEI: RO60 RNCB 0234 1704 5677 000

EURO: RO70 RNCB 0234 1704 5677 0015

Detalii plată: FAMILIA CIOFU

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților