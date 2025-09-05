Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să ajute familiile sinistrate din Broșteni: Sunt construite case noi

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să ajute familiile afectate de inundațiile din localitatea Broșteni.

În această perioadă se desfășoară lucrările de construcție la mai multe locuințe pentru familiile care au rămas fără adăpost.

Șantierele au început în a doua jumătate a lunii august, în prezent o parte dintre clădirile ridicate fiind deja acoperite sau în curs de montare a acoperișului.

Echipele de constructori lucrează susținut pentru ca în cel mai scurt timp beneficiarii acestei campanii să se poată bucura alături de familiile lor de un cămin primitor, alinându-și astfel durerea resimțită, transmit reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Încă de la finalizarea evaluării pagubelor, arhiepiscopia a propus construirea a minim cinci case și reabilitarea altora, pentru ca familiile să poată avea un adăpost cât mai rapid.

Cum poți ajuta?

Cei care doresc să se alăture campaniei demarate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pot dona în conturile:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Banca Comercială Română – Sucursala Suceava

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați

Amintim că în noaptea dintre 27 și 28 iulie 2025 mai multe localități din județele Suceava și Neamț au fost inundate în urma precipitațiilor abundente.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților