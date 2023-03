Arhiepiscopia Sucevei organizează un eveniment dedicat copiilor cu Sindrom Down

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează marți, 21 martie, conferința intitulată „Viață pentru copiii soarelui”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”. Aceasta este dedicată copiilor cu sindrom Down.

Conferința va avea loc în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava, începând cu ora 18:00.

De asemenea, programul va fi susținut de prof. dr. Maria Stamatin, medic primar pediatru-neonatolog, profesor emerit în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

Evenimentul mai conține:

Atelier „Dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor cu sindrom Down și integrarea lor socială”, asistent social și terapeut Anastasia Ceredeev, Asociația Română de Terapii în Autism și ADHD.

Program muzical „copii pentru copii”–Să însorim „copiii soarelui”: Yuri-Iustinian Boico, Academia de Arte Modus Vivendi; Grupul vocal „Petale de flori”, cl. I. E., Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, coordonator prof. Elena-Lăcrămioara Teodorescu.

Înscrierile se vor realiza prin completarea acestui formular, în limita locurilor disponibile a sălii Centrului Eparhial Suceava.

Conferința va fi transmisă live, pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Deși medicii recomandă în mod curent avortarea copiilor diagnosticați cu sindrom Down înainte de naștere, spunând că vor avea o slabă „calitate a vieții”, un studiu arată că 99% din persoanele care s-au născut cu sindrom Down sunt fericite, 97% se plac pe ele însele și sunt mulțumite cu propria persoană.

Sindromul Down este o boală genetică în care ADN-ul include undeva un cromozom în plus. Aceasta face persoana să se dezvolte mai încet și susceptibilă la unele afecțiuni. Cu toate acestea, persoanele cu sindrom Down sunt foarte vesele, senine și afectuoase.

Foto credit: DGASPC Sector 6