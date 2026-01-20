În Arhiepiscopia Sibiului va fi construit un centru destinat copiilor proveniți din medii vulnerabile

Arhiepiscopia Sibiului a lansat luni proiectul pentru construirea unui nou Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copiii proveniți din mediile vulnerabile.

La eveniment au luat parte reprezentanți ai conducerii eparhiale, echipa de management a proiectului și arhitectul lucrării.

Sprijin pentru copii

În deschiderea evenimentului, Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan, a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

„Ne exprimăm nădejdea să fie un sprijin concret pentru copiii din categoriile vulnerabile, să sprijine integrarea acestora acolo unde este cazul şi să prevină abandonul școlar”.

Totodată, Claudia Costea, manager de proiect, a evidențiat necesitatea unui asemenea proiect pentru comunitate.

„Este un proiect care își propune construirea unui centru cu dotări sportive și culturale și implementarea de activități pentru copiii provenind din medii vulnerabile din Sibiu și din zonele limitrofe”.

Proiectul centrului

Centrul va fi dotat cu cu echipamente necesare pentru activităţi sportive, precum și materiale destinate activităților educaționale.

Un număr de 270 copii aflați în situații vulnerabile vor beneficia de programul diversificat al noului centru.

Proiectul va fi finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 al Uniunii Europene.

Foto credit: Mitropolia Ardealului