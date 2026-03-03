Arhiepiscopia Romanului și Bacăului desfășoară un proiect catehetic la Penitenciarul Bacău

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului desfășoară, în perioada Postului Mare, proiectul cultural-catehetic „Lumina Învierii în inima închisorii” la Penitenciarul Bacău.

Programul este coordonat de preotul colaborator extern Daniel-Ionel Marari și propune un itinerar spiritual inspirat din pedagogia duminicilor Postului Mare, invitând participanții la o confruntare onestă cu propriul adevăr și la redescoperirea demnității personale în lumina credinței.

Reconstrucție interioară reală

Sunt în total șase întâlniri care doresc să transforme timpul detenției în timp al conștientizării și al posibilei renașteri lăuntrice.

Referindu-se la importanța demersului, părintele Daniel-Ionel Marari a subliniat: „Lucrarea Bisericii în penitenciar nu este una conjuncturală, ci o misiune a prezenței și a răbdării. Aici, poate mai limpede ca oriunde, se vede că omul nu se reduce la greșelile sale.

„Postul Mare oferă cadrul unei întâlniri sincere cu sinele și al unei reconstrucții interioare reale. Prin acest proiect nu propunem rețete rapide, ci un drum al asumării, al responsabilității și al speranței”, a subliniat preotul.

Dezvoltarea responsabilității

Directorul Penitenciarului Bacău, comisar-șef Simona Coșet-Meleșcanu, a evidențiat rolul formativ al proiectelor cultural-religioase în viața instituției.

„Activitățile cu caracter cultural-catehetic contribuie semnificativ la menținerea echilibrului interior și la dezvoltarea responsabilității personale a persoanelor private de libertate. Ele completează demersurile educative ale instituției și oferă repere morale necesare procesului de reintegrare socială”.

Proiectul catehetic se va termina în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, numită și a Floriilor.

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