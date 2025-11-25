Arhiepiscopia Romanului și Bacăului își propune să ajute peste 10.000 de oameni de sărbători: Cum te poți implica

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a lansat luni ediția a VI-a a programului social „Vrei să fii bun de Crăciun?”, prin care peste 8.000 de copii și 2.000 de vârstnici din comunități vulnerabile vor primi sprijin în perioada sărbătorilor.

Programul coordonat de Sectorul Social-Filantropic și Misionar, urmărește mobilizarea parohiilor, a voluntarilor, a ONG-urilor eparhiale, dar și a copiilor și familiilor care doresc să dăruiască.

Cei mici sunt încurajați să devină „mesageri ai lui Moș Crăciun”, oferind cadouri copiilor care trăiesc în condiții defavorizate. Fiecare dar este pregătit pornind de la scrisorile sau desenele realizate de copiii beneficiari, în care aceștia exprimă un obiect de care au nevoie sau pe care și-l doresc.

În paralel, programul se adresează și vârstnicilor singuri sau afectați de boală și lipsuri, care vor primi pachete alimentare necesare pentru masa de Crăciun.

„Un pachet poate însemna pentru ei nu doar hrană, ci și dovada că nu sunt uitați”, subliniază Arhiepiscopia.

Perioada de colectare și distribuire a cadourilor și pachetelor este 17–24 decembrie.

Persoanele care doresc să se implice în campania Arhiepiscopiei au mai multe informații disponibile pe site-ul eparhiei.

Foto credit: Pexels