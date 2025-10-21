Arhiepiscopia Romanului și Bacăului sprijină construirea caselor pentru familiile afectate de inundațiile din Broșteni

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului sprijină construirea caselor pentru familiile afectate de inundațiile din localitatea Broșteni, județul Suceava.

Eparhia s-a alăturat proiectului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, realizând o colectă la nivelul parohiilor, din care a rezultat suma de 218.000 de lei.

Părintele Ilarion Mâță, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a vizitat șantierul primei case ridicate cu sprijinul financiar al eparhiei.

Locuința se află în prezent la stadiul „la roșu”, tâmplăria a fost deja adusă, iar tabla necesară acoperișului a fost recepționată.

Casa este destinată unei familii cu trei copii, iar în aceeași curte a mai fost ridicată o locuință pentru bunicul aceleiași familii.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților derulează un proiect social prin care construiește locuințe pentru familiile afectate de inundațiile de la finalul lunii iulie.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului