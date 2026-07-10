Arhiepiscopia Râmnicului a oferit daruri persoanelor private de libertate din Penitenciarul Mioveni

Arhiepiscopia Râmnicului a oferit joi daruri persoanelor private de libertate din Penitenciarul Mioveni, județul Argeș.

Voluntarii Paraclisului „Sfântul Ierarh Nicolae” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea au ajutat la distribuirea pachetelor cu alimente și a produselor de strictă necesitate.

Consilierul social al Arhiepiscopiei Râmnicului, Viorica-Adriana Iancu, a subliniat că asemenea de inițiative izvorăsc din îndemnul evanghelic de a-i cerceta pe cei aflați în suferință.

„Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe toți oamenii la o nouă viață, prin iertare și iubire. Căutând spre cuvântul lui Dumnezeu, de a-i cerceta și pe cei aflați în temnițe, ne dorim să fim prezenți și să lucrăm binele în viața tuturor fiilor duhovnicești ai Arhiepiscopiei Râmnicului, oriunde s-ar afla aceștia”, a spus Viorica-Adriana Iancu.

Inițiativa a fost organizată prin Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei, cu sprijinul părintelui Cosmin Dinu, slujitor al capelei din incinta Penitenciarului Mioveni, și s-a adresat unui număr de 100 de persoane private de libertate.

Prin această acțiune, Arhiepiscopia Râmnicului și-a continuat activitatea social-filantropică dedicată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, oferindu-le atât sprijin material, cât și ajutor duhovnicesc.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului