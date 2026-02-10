Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat o aplicație pentru comunitățile românești ortodoxe din eparhie

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat marți o aplicație destinată informării comunităților românești din eparhie. Numele platformei este ROARCH, inspirat de numele instituției eparhiale.

Evenimentul s-a desfășurat la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra, în timpul Adunării Eparhiale.

Aplicația include următoarele funcții: calendarul ortodox al zilei, știri și comunicate din viața Arhiepiscopiei, materiale multimedia, datele de contact și adresele tuturor parohiilor.

Platforma va integra treptat materiale și secțiuni dedicate misiunii pastorale, activităților cu tinerii, catehezelor, evenimentelor eparhiale, punând la dispoziția comunității un flux continuu de resurse spirituale și educaționale adaptate nevoilor actuale.

Prin ROARCH, Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord adaptează pastorația la era digitală, oferind un spațiu interactiv, menit să unească comunitatea și să faciliteze accesul instant la resursele vieții bisericești.

Aplicația este disponibilă pentru iOS și Android și poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

