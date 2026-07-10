Arhiepiscopia Iașilor a organizat la Văratec școala de vară a bursierilor Pro Vita

Arhiepiscopia Iașilor a organizat la Văratec, județul Neamț, școala de vară a bursierilor Pro Vita. Evenimentul a reunit 25 de elevi de gimnaziu proveniți din familii numeroase, din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Activitatea, desfășurată în perioada 3–7 iulie, face parte din Proiectul de susținere la studii al Programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”, coordonat de Departamentul Pro Vita.

Potrivit organizatorilor, programul școlii de vară a inclus participarea la Sfânta Liturghie în Biserica „Sfânta Mare Muceniță Varvara” din Văratec, ateliere de dezvoltare personală și spirituală, activități sportive și întâlniri dedicate creativității.

Un prilej de încurajare

Directorul Programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”, Florentina Grigoraș, a subliniat că școala de vară reprezintă mai mult decât o perioadă de vacanță.

„Pentru bursierii Pro Vita, școala de vară este un moment de bucurie, dar și de încurajare. După un an școlar în care fiecare a muncit, a trecut cu emoții prin teste și examene, aceste zile le-au oferit copiilor prilejul de a se odihni, de a învăța lucruri noi și de a simți că fac parte dintr-o comunitate care îi prețuiește”.

Totodată, Florentina Grigoraș a arătat că organizatorii și-au propus ca fiecare activitate să contribuie la dezvoltarea personală a participanților.

„Ne-am dorit ca fiecare activitate să le stârnească interesul, să le întărească încrederea și să îi ajute să își descopere darurile”.

Un deceniu de sprijin pentru copii

Școala de vară face parte din activitățile Proiectului de susținere la studii, prin care bursierii Pro Vita beneficiază pe parcursul întregului an de burse, sprijin educațional, orientare vocațională și activități de formare.

Anul acesta, proiectul împlinește zece ani de activitate. În această perioadă, 176 de elevi și studenți proveniți din familii numeroase din județele Iași, Botoșani și Neamț au fost sprijiniți să își continue studiile și să își urmeze vocația.

Pentru anul școlar 2026–2027, Departamentul Pro Vita își propune să ofere 140 de burse și forme de sprijin educațional, dintre care 100 de burse de merit și 40 de burse de sprijin material destinate copiilor și tinerilor aflați în risc de abandon școlar.

În această vară va avea loc și o a doua școală de vară, dedicată liceenilor și studenților bursieri, programată în perioada 27–31 iulie, la Iași.

Foto credit: Pro Vita Iași