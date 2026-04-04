Arhiepiscopia Iașilor sprijină renovarea Bisericii Doamnelor, unde a fost înființat primul cor bisericesc mixt din țară

Platforma Fiideajutor.ro a Arhiepiscopiei Iașilor a inițiat o strângere de fonduri pentru restaurarea Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, unul dintre cele mai afectate monumente istorice din Iași.

În anul 1854, în lăcașul de cult a luat naștere primul cor polifonic mixt (format din bărbați și femei) din Moldova care a cântat Sfânta Liturghie pe patru voci, sub conducerea prof. Gheorghe Burada, marcând un moment important în dezvoltarea muzicii bisericești din regiune.

Momentul a generat dezbateri intense în epocă, însă, prin înțelepciunea Sfântului Mitropolit Iosif Naniescu, participarea femeilor în corul bisericesc a fost recunoscută și asumată.

Deservește nevoile spirituale ale unui spital

Supranumită „Biserica Doamnelor”, ea a fost încredințată Societății Ortodoxe a Femeilor Române din Iași și funcționează ca paraclis pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, unde se roagă bolnavi și cadre medicale.

„Pereții acestei biserici sunt impregnați de rugăciunile a zeci de mii de oameni, de-a lungul a peste trei secole. O biserică nu se construiește doar din materiale, ci și din rugăciunea celor care îi trec pragul”, a declarat părintele Dumitru Păduraru, slujitor al bisericii și misionar în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie.

„Astăzi, acest lăcaș este grav afectat de trecerea timpului și se află într-un risc real în cazul unui cutremur major. Din acest motiv, din 2018 slujirea se desfășoară într-un spațiu provizoriu. Nădăjduim ca, prin această lucrare, biserica să își recapete frumusețea și stabilitatea.”

Istoric

Particularitatea acestui lăcaș constă în faptul că nu are un ctitor oficial, fiind păstrat și refăcut, de-a lungul timpului, prin grija fiecărei generații.

Situată într-o zonă liniștită a orașului, în apropierea locului numit odinioară „Cimitirul săracilor”, biserica datează din secolul al XVII-lea (1640–1660) și reprezintă un reper discret, dar semnificativ pentru istoria Iașului.

De-a lungul timpului, biserica a trecut prin incendii, bombardamente în perioada celui de-al Doilea Război Mondial și cutremure majore, inclusiv cele din 1940 și 1977, care au afectat structura clădirii.

Despre proiectul de renovare

Valoarea totală a proiectului depășește 1.000.000 de euro. Este parțial finanțat din fonduri europene, dintre care aproximativ 800.000 de euro sunt destinați consolidării structurii. Contribuția necesară din partea comunității este de aproximativ 100.000 de euro.

Prin această campanie, Fiideajutor.ro își propune să contribuie cu suma de 25.000 de euro, necesară pentru lucrările la Sfântul Altar, Sfânta Masă și catapeteasma, care este considerată una dintre cele mai frumoase din zona Moldovei.

Cei care donează minimum 300 de lei, sunt rugați să lase un număr de telefon în secțiunea „mențiuni”, pentru a primi un certificat de ctitor și a fi pomeniți în rugăciunile din sfântul lăcaș.

Donează

RON: RO27BACX0000003010578064

EUR: RO70BACX0000003010578066

USD: RO43BACX0000003010578067

Banca: UniCredit Iași Titular cont: Arhiepiscopia Iașilor

Mențiune: BISERICA DOAMNELOR

Sursa foto: Fiideajutor.ro