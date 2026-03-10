Echipa Taberei „Floare de Colț” se mărește: Află cum poți să te implici!

Echipa Taberei „Floare de Colț” caută animatori socio-educativi, fotografi, instructori la parcul de escaladă și salvamari pentru seriile de tabere care vor avea loc în stațiunea Durău, județul Neamț.

Tabăra „Floare de Colț” are loc atât în sezonul de vară, cât și în cel de iarnă, și oferă serii de câte 6 zile pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani.

Organizatorii își propun să creeze un mediu sigur, educativ și recreativ, în care participanții să se poată dezvolta pe plan emoțional, spiritual, fizic și intelectual, să își facă prieteni, să își descopere potențialul și să învețe să devină tineri responsabili și independenți.

Totodată, tabăra urmărește să ofere copiilor și tinerilor o experiență autentică a relației cu Dumnezeu și cu semenii, în spiritul credinței ortodoxe, într-un cadru natural și prietenos.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, echipa taberei caută persoane devotate slujirii lui Hristos, energice, creative și implicate, care să contribuie la organizarea și desfășurarea activităților educative și recreative din cadrul taberei.

Cei interesați să se alăture echipei pentru vara anului 2026 pot completa formularul de înscriere disponibil online până la data de 31 martie, pe site-ul taberei.

Foto credit: Facebook / Tabăra Floare de Colț