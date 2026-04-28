Arhiepiscopia Iașilor a ajutat la înființarea unui nou centru pentru copiii cu autism

Asociația „Surâsul Albastru” a inaugurat luni, la Iași, un nou centru pentru copiii cu autism, unde se fac terapii integrate. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Arhiepiscopiei Iașilor în calitate de ctitor.

Slujba de binecuvântare a noului centru a fost oficiată de părintele Constantin Sturzu, consilier la Sectorul de Comunicare și relații publice al Arhiepiscopiei Iașilor, delegat de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Înaltpreasfinția Sa vă poartă în rugăciuni și, cu siguranță, așa cum v-a fost alături încă de la începutul acestor lucrări și al întregii activități pe care o desfășurați, vă va fi alături și în continuare”, a transmis părintele consilier.

Dar din partea Mitropolitului Teofan

Părintele Constantin Sturzu le-a înmânat reprezentanților asociației un dar din partea Părintelui Mitropolit Teofan: Icoana Maicii Domnului „Dulcea sărutare”, expresie vizuală a dragostei materne.

„Cu siguranță, această icoană va fi o sursă de inspirație și o binecuvântare, așezând acest loc sub ocrotirea Maicii Domnului”, a spus delegatul Mitropolitului Moldovei și Bucovinei.

Cristina Nichita, președinta Asociației „Surâsul Albastru”, a amintit că activitatea organizației este pusă și sub ocrotirea Sf. Ier. Nicolae încă de la început, din 2014, când a fost inaugurat primul centru.

„Astăzi suntem la cel de-al doilea centru, iar sute de copii au beneficiat de terapie și sute de familii de sprijin. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără ajutorul lui Dumnezeu și fără sprijinul instituțiilor”, a precizat ea.

Mesaj transmis în comunitate

Activitatea asociației a mai fost sprijinită printr-un parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, de Primăria Municipiului Iași și instituțiile de cultură din oraș. Opera Națională Română din Iași, Ateneul Național din Iași și artiștii ieșeni au ajutat la strângerea de fonduri și la desfășurarea activităților.

Un rol important l-au avut ambasadorii proiectului și partenerii media, care au dus mesajul mai departe.

„Acest mesaj a ajuns în comunitate și a oferit încredere atât oamenilor de afaceri, cât și persoanelor fizice, determinându-i să ne susțină”, a explicat Cristina Nichita.

„Cu cât mesajul nostru ajunge la mai mulți oameni, cu atât putem oferi condiții mai bune copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau întârzieri în dezvoltare, inclusiv celor care au nevoie de corectare de limbaj, dar și sprijin familiilor acestora.”

Despre centru și asociație

Centrul „Sfântul Ierarh Nicolae” este dedicat copiilor cu autism și/sau întârzieri în dezvoltare și oferă servicii complexe, personalizate, adaptate nevoilor fiecărui beneficiar.

Activitatea începe cu evaluări specializate, realizate prin instrumente psihologice validate internațional, precum Denver II, NEPSY II sau ADI-R, care stau la baza planurilor individualizate de intervenție.

Fondată de Cristina Nichita, Asociația Surâsul Albastru a sprijinit peste 700 de copii, oferind aproximativ 12.000 de ore de terapie anual, printr-o echipă de 15 terapeuți și peste 100 de voluntari implicați.

În cadrul centrului sunt oferite terapii variate, de la intervenție cognitiv-comportamentală și terapie ocupațională, până la logopedie, terapie senzorială și programe de intervenție timpurie.

De asemenea, sunt organizate grupuri de socializare, activități pentru dezvoltarea abilităților de viață și sesiuni de consiliere pentru părinți, familia fiind considerată parte esențială a procesului terapeutic.

Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru