Rareș Prisacariu va fi invitatul special la un concert de colinde organizat de Arhiepiscopia Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor organizează în data de 14 decembrie concertul de colinde „Colindul care ne unește”, iar invitatul special al evenimentului va fi Rareș Prisacariu, câștigător al concursului „Românii au talent” în 2023.
Programul slujirii ierarhilor în Duminica Sfinților Români
În Duminica Sfinților Români, a doua după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la…
Peter Peterson, pomenit la 40 de zile de la trecerea în veșnicie: A salvat multă artă creștină
Peter Peterson, generos promotor al artei sacre ortodoxe și susținător al bisericilor, a fost pomenit sâmbătă la Biserica „Sf. Anton” – Curtea Veche din Capitală. Slujba de pomenire a avut loc după Sfânta Liturghie, oficiată…
15 iunie, instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990: Legea a fost promulgată
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul potrivit căruia 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a Represiunii Antidemocratice, potrivit unui comunicat de presă al administrației…
În urmă cu 385 de ani, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva erau aduse la Iași
În data de 13 iunie se împlinesc 385 de ani de la momentul aducerii moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași. Inițial, racla cu cinstitele moaște a fost așezată în biserica Mănăstirii „Sfinților Trei Ierarhi” până…
Arhiepiscopia Marii Britanii își exprimă sprijinul și solidaritatea față de românii din Irlanda de Nord
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord își exprimă sprijinul și solidaritatea față de românii din Irlanda de Nord, în contextul manifestărilor de violență și tensiunilor sociale care au afectat numeroase persoane și familii. „Arhiepiscopia…