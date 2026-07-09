În Arhiepiscopia Dunării de Jos au început taberele de vară: Sunt așteptați peste 2.000 de tineri

În Arhiepiscopia Dunării de Jos au început taberele de vară, la care sunt așteptați peste 2.000 de copii și tineri. Activitățile fac parte din proiectul intitulat „Vacanța din pridvorul bisericii” și se va desfășura în lunile iulie și august.

Ediția din acest an a debutat luni la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galați, cu școala de vară „Semințe de lumină pentru suflet și minte”.

Activitățile școlii de vară

Timp de cinci zile, aproximativ 50 de elevi din clasele de gimnaziu din parohiile gălățene, participă la activități alături de profesorii Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galați.

Inspectorul eparhial pentru învățământ și activități cu tineretul, Părintele Robert Tiber, a explicat că participanții de la școala de vară sunt elevi care frecventează în timpul anului centrele catehetice din municipiul Galați.

„Timp de cinci zile, vor avea un program care îi va pune laolaltă, împreună cu profesorii de la Seminarul Teologic, în câteva momente în care ei își vor aduce aminte, cu siguranță, de clipele petrecute împreună”, a declarat inspectorul eparhial pentru Trinitas TV.

Programul include ateliere educative și artistice, activități sportive, jocuri, vizite culturale și momente de socializare, într-un program care promovează comuniunea, creativitatea și petrecerea timpului liber departe de ecrane.

„Scopul acestei tabere este recreativ și își dorește să îi provoace pe copii să lase la o parte telefoanele, tehnologia și să se bucure de timp liber împreună”, a explicat profesoara Ana Maria Pintilie de la Seminarul Teologic din Galați.

Vizită la Muzeul Agriculturii

În cadrul școlii de vară, copiii au vizitat, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din Șendreni, unde se află Muzeul Agriculturii de la Dunărea de Jos.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că noul muzeu își propune să redea atmosfera gospodăriei tradiționale și să valorifice modelul educației creștine și al vieții de familie.

„Este o reconstituire a spațiului interior al casei țăranului, care este un spațiu, în același timp, ca și o capelă. Nu cunosc un spațiu catehetic și o școală mai adecvată, precum școala adevărată, de la bunica, de la mama și de la tata”, a spus Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Programul eparhial va continua în toate protopopiatele din județele Galați și Brăila, prin școli de vară și activități educative, culturale și recreative dedicate copiilor și tinerilor.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos