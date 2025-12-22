Arhiepiscopul Casian a inaugurat Muzeul Agriculturii de la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon”

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a inaugurat joi Muzeul Agriculturii de la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din comuna Șendreni, județul Galați.

Festivitatea de inaugurare a fost precedată de binecuvântarea lucrărilor de construcție realizate la biserica mănăstirii, ocrotită de Sfântul Mucenic Trifon şi Sfântul Ioan Evanghelistul.

La eveniment au participat clerici, angajați ai Centrului eparhial, precum și un grup de elevi și profesori de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galați. Vizita tinerilor a coincis cu activitățile din programul „Școala Altfel”.

Importanța muzeului

Arhiepiscopul Dunării de Jos a vorbit despre importanța noului spațiu expozițional în afirmarea valorilor tradiționale în rândul tinerilor.

„O gospodărie creștină, într-o casă devenită școală ca la mama acasă și o lecție de viață cum au văzut o sută de copii de la școala elementară și până la cea seminarială, însoțiți de părinții profesori”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Clădirea devine de acum școală nu alternativă, ci efectivă pentru viața copiilor ca la bunica și ca la părinți acasă”.

Proiectul face parte dintr-o amplă inițiativă de dezvoltare a unui centru educațional și filantropic, menit să conserve tradițiile rurale și istoria țăranului român.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos