Arhiepiscopia Clujului ajută persoanele vulnerabile social: 700 de pachete cu alimente oferite

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a pregătit 700 de pachete cu alimente pentru a le oferi persoanelor aflate în evidența Sectorului misionar-social al eparhiei.

Distribuirea pachetelor a început marți în curtea Centrului Eparhial, unde Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întâlnit cu o persoanele vulnerabile social.

„Vă dorim tuturor să aveți parte de o sărbătoare senină, luminoasă și plină de căldură sufletească. Să vă gândiți că cea mai mare bucurie nu este cea materială, a darurilor pentru masa de Paști, ci, mai ales, faptul că cineva se gândește la dumneavoastră și că nu sunteți chiar singuri sau abandonați. La rândul dumneavoastră, să îi aveți în vedere pe cei care vă ajută și să ziceți o rugăciune pentru ei”, le-a transmis Preasfinția Sa.

La activitate au participat voluntari de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, precum și un efectiv de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj.

În cadrul acțiunii au fost oferite 350 de pachete, urmând ca celelalte să fie distribuite până Învierea Domnului.

Darurile oferite au fost achiziționate de Asociațiile „Filantropia Ortodoxă” și „Christiana” din Cluj-Napoca, aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim