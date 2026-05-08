Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a donat un electrocardiograf unui centru medical din Focșani

Centrul de Permanență – Medicină de familie – Dispensar Sud Focșani a primit miercuri, din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, un electrocardiograf ECG Cardiovit.

Dispozitivul, în valoare de aproape 24.000 de lei, a fost predat de o delegație condusă de pr. Ionuț Constantin, consilier eparhial la Sectorul Social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

La eveniment au participat cadre medicale și domnul Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focșani, care a adresat mulțumiri Părintelui Arhiepiscop Ciprian și tuturor celor implicați în această acțiune caritabilă, apreciind grija deosebită purtată persoanelor aflate în suferință.

Echipamentul este esențial pentru monitorizarea pacienților care se prezintă în regim de urgență la această unitate medicală.

Centrul, inaugurat în 2022, este deservit de o echipă formată din 9 medici și 13 asistenți medicali, care asigură servicii medicale de calitate pentru aproximativ 12.000 de pacienți pe an.

Serviciile sunt acordate în regim de gardă tuturor locuitorilor municipiului Focșani și ai cartierului Mândrești, indiferent de zona de reședință sau de statutul de asigurat.

