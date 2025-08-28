Arhiepiscopia Aradului a strâns bani pentru sinistrații din Suceava

Arhiepiscopia Aradului a organizat o colectă pentru sinistrații din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în contextul inundațiilor care au afectat grav județul Suceava, lăsând în urmă gospodării distruse și familii greu încercate.

Clerul și credincioșii arădeni au adunat suma de aproximativ 200.000 de lei, bani ce vor fi direcționați în sprijinirea familiilor afectate de calamități.

„Am văzut și de această dată câtă forță are iubirea pusă în lucrare. În doar câteva zile, preoții și credincioșii arădeni s-au mobilizat exemplar, arătând că adevărata solidaritate nu se oprește la granițele unei comunități, ci se împlinește în dragostea față de aproapele”, a declarat pr. Bogdan Gheorghe Noghiu, consilier social al Arhiepiscopiei Aradului.

Tot sub semnul solidarității, clerul din Arhiepiscopia Aradului s-a rugat pentru familiile vulnerabile.

Arhiepiscopia Aradului adresează mulțumiri tuturor celor care s-au implicat cu generozitate și responsabilitate, preoți și credincioși deopotrivă.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului