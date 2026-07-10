Arhiepiscopia Alba Iuliei condamnă vandalizarea Sinagogii Mareh Yezekiel: O gravă abatere de la valorile morale

Arhiepiscopia Alba Iuliei a condamnat actul de vandalizare a Sinagogii „Mareh Yezekiel” din municipiu, calificându-l drept „o gravă abatere de la valorile morale și spirituale pe care suntem chemați să le cultivăm în societate”.

Reprezentanții eparhiei au transmis vineri un comunicat pe pagina oficială de Facebook, prin care afirmă că vandalizarea lăcașului de cult „aduce atingere comunității evreiești și valorilor fundamentale ale respectului reciproc, ale libertății religioase și ale bunei conviețuiri dintre oameni”.

„Orice formă de profanare sau de manifestare a urii și intoleranței reprezintă o gravă abatere de la valorile morale și spirituale pe care suntem chemați să le cultivăm în societate”, au subliniat reprezentanții eparhiei.

În comunicat a fost evidențiată importanța comunității evreiești, care „face parte din istoria și patrimoniul spiritual și cultural al municipiului Alba Iulia și al Transilvaniei, iar lăcașurile sale de cult trebuie respectate și ocrotite ca expresii ale identității și memoriei sale”.

„Arhiepiscopia Alba Iuliei își exprimă solidaritatea și compasiunea față de membrii comunității evreiești și față de toți cei întristați de acest incident, condamnând ferm asemenea manifestări, precum și orice formă de antisemitism, intoleranță religioasă sau incitare la ură, care nu își găsesc locul într-o societate întemeiată pe demnitatea persoanei, dialog și pace”, mai transmite instituția.

Act de vandalism

Potrivit presei locale, fațada Sinagogii „Mareh Yezekiel”, situată pe strada Tudor Vladimirescu din centrul municipiului Alba Iulia, a fost vandalizată marți, în jurul orei 11:00.

Președintele comunității evreiești din Alba Iulia, Lia Borza, a declarat pentru Alba24 că un bărbat a desenat cu spray negru mai multe simboluri pe clădire, fiind surprins de camerele de supraveghere din zonă.

În urma incidentului a fost depusă o plângere la Poliție, iar, potrivit acelorași surse, autorul ar fi fost identificat de polițiști.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Alba Iuliei