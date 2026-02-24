Călătoria Postului Mare are ca destinaţie întâlnirea cu Hristos cel Înviat, subliniază Arhiepiscopul Irineu

„Călătoria Postului Mare are ca destinaţie întâlnirea cu Hristos cel Înviat”, a subliniat luni Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Înaltpreasfinția Sa a transmis un mesaj la începutul Postului Sfintelor Paști despre frumusețea și profunzimea acestei perioade liturgice ca pregătire pentru Învierea Domnului.

„Toate actele liturgice din această perioadă ne revelează adevărata calitate a vieţii spirituale în Hristos, deschizându-se perspectivei pascale”.

Sensul duhovnicesc al postului

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a evidențiat că postul nu este doar o practică ascetică exterioară, ci o mișcare lăuntrică a inimii către realitățile dumnezeiești.

„Prin foamea şi setea fizică, inima ajunge să simtă foamea şi setea după comuniunea tainică şi sfântă cu Dumnezeu. Pildă în această privinţă îi avem pe Sfânta Maria Egipteanca şi pe Sfântul Ioan Scărarul”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că postul deplin nu înseamnă doar abținere alimentară, ci și o pază a simțurilor, după cum și Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Nu numai gura și stomacul tău să postească, ci și ochii, și urechile, și picioarele, și mâinile, și toate mădularele trupului tău”.

„Când reuşim să învingem răul din noi, fiinţa se înalţă spre asemănarea cu Dumnezeu, spre starea de bărbat desăvârşit (Efes. 4, 13)”.

Deși imnografia Postului Mare are o tonalitate tânguitoare, nu exprimă deznădejde, ci speranță: „Orice suferinţă umană în umbra crucii are ca finalitate bucuria radioasă a întâlnirii cu Hristos”.

Postul, pelerinaj spre lumina Învierii

Arhiepiscopul Alba Iuliei a explicat că asprimea Postului Mare și tonalitatea profund penitențială a slujbelor nu au rolul de a întrista sufletul, ci de a-l elibera din rutina și superficialitatea cotidiană.

„Ne ajută să înţelegem că nu trebuie să fim dependenţi până la subjugare de realităţile lumii acesteia în care ne mişcăm”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Fiecare dintre imnurile cântate în cele patruzeci de zile este o fărâmă de har a mesei pascale ce anticipează Învierea, constituind, totodată, un adevărat imbold în nevoinţa ascetică”.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a încheiat prin a arăta că sensul profund al postului stă în dorința de comuniune cu Hristos cel Înviat: „Pelerinajul nostru pascal este animat de dorul după întâlnirea cu Dumnezeul învierii”.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei