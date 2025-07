Arhidiaconul Mihail Bucă face apel la ajutor pentru sinistrații din județul Neamț

Arhidiaconul Mihail Bucă face apel la ajutor pentru familiile afectate de inundațiile din zona montană a județului Neamț.

„În comuna Fărcașa, județul Neamț, ploile au devenit lacrimi grele ce au înecat munca, casa, masa și nădejdea unor oameni simpli, dar demni. Unii și-au pierdut agoniseala de o viață, iar alții au rămas fără absolut nimic… doar cu rugăciunea și cu nădejdea că Dumnezeu nu-Și va întoarce fața de la ei”, a scris protopsaltul Catedralei Patriarhale pe pagina sa de Facebook.

Au fost afectate comuna Fărcașa și două sate din componența acesteia, Stejaru și Frumosu, fiind vorba de peste 700 de persoane evacuate și aproximativ 200 de gospodării inundate, conform primarului comunei, Bogdan Țifui.

Procesul de evaluare a pagubelor este în plină desfășurare, urmând ca ulterior să fie luate măsurile specifice în funcție de necesități.

Mâinile darnice

Părintele Mihail Bucă a amintit de un îndemn al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat în predica de duminica trecută.

„Dumnezeu dăruiește ajutorul Său celor aflați în nevoi, folosind adesea mâinile darnice ale celor care ascultă Evanghelia lui Hristos și săvârșesc fapte bune pentru oamenii săraci sau bolnavi”.

„Frații mei, noi suntem acele mâini ale lui Hristos! Dacă avem un acoperiș deasupra capului, o farfurie de ciorbă caldă și o haină uscată, suntem datori să le transformăm în daruri pentru cel care nu mai are nimic. Nu ne întreabă Hristos cât am avut, ci cât am împărțit”, a explicat Arhidiaconul Mihail Bucă.

Părintele îndeamnă la solidaritate cu cei afectați de inundații în spiritul Evangheliei: „Să fim fapta iubirii, să fim mâna lui Hristos ce șterge lacrima și întinde o pâine caldă”.

Cum poți ajuta

Persoanele care doresc să ajute financiar Primăria Comunei Fărcașa pot dona în contul RO55TREZ49421370201XXXXX, deschis la Trezoreria Bicaz, cu specificația „Donații pentru inundațiile din iulie 2025”.

De asemenea, persoanele care doresc să ajute cu aparate electrocasnice, materiale de construcții sau alte materiale necesare sinistraților din Fărcașa, pot lua legătura cu domnul Andriescu Marius, reprezentant al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență: Telefon 0730 084 138.

În prezent, Arhiepiscopia Iașilor, în arealul căreia se află localitățile afectate, ajută cu hrană și alimente atât salvatorii, cât și sinistrații, prin intermediul Protopopiatului Ceahlău.

Totodată, reprezentanții eparhiei evaluează pagubele suferite de familiile sinistrate, urmând ca, împreună cu instituțiile abilitate, să ajute punctual cu ce este nevoie.

Sursă foto: Facebook / Mihail Bucă