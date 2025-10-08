Arheologii de la Muzeul Național al Unirii au descoperit vestigiile porții pe care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului Județean Alba, a realizat luna trecută săpături arheologice care au scos la lumină Poarta „Sf. Gheorghe”, prin care Voievodul Mihai Viteazul, primul unificator politic al tuturor românilor, a intrat triumfal în Cetatea Bălgradului (Alba Iulia).

Echipa coordonată de dr. Anca Timofan a constatat că Poarta „Sf. Gheorghe” era construită peste poarta principală (Porta Praetoria) a castrului legiunii a XIII-a Gemina, instalată pe acest loc în timpul ocupației romane.

Ce s-a mai descoperit

Cercetările au clarificat că zidul incintei estice a castrului roman se află la aproximativ 20 de metri în exterior față de cel al fortificației medievale, demonstrându-se că, pe latura de est, acestea nu se suprapuneau.

Au fost descoperite:

o parte a complexului porții fortificate „Sf. Gheorghe”, amplasată în exteriorul curtinei medievale;

și, la o adâncime de aproximativ 4 metri, turnul de nord al porții romane, ale cărui ziduri erau construite în tehnica opus quadratum, din blocuri mari de calcar fasonate, legate cu mortar.

S-a putut observa stratigrafic demolarea sistematică a structurilor de zidărie medievale întreprinsă de autoritățile austriece pentru demararea lucrărilor de construcție a Cetății Alba Carolina începând cu anul 1715.

Descoperire cu semnificație simbolică

Poarta „Sf. Gheorghe” are o puternică încărcătură simbolică în istoria națională, fiind imortalizată în numeroase opere de artă românești ca locul intrării triumfale a lui Mihai Viteazul în Cetatea Bălgradului la 1 noiembrie 1599.

Cercetarea va continua până la mijlocul lunii octombrie, iar la final publicul larg va fi invitat să vadă spectaculoasele descoperiri arheologice în cadrul unui eveniment al Porților Deschise pe șantierul arheologic.

Foto credit: Creative Commons („Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba-Iulia”, tablou de Ion Stoica Dumitrescu)