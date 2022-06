Arad: Simpozion despre semnificațiile teologiei în societatea și cultura de azi

Simpozionul Internațional „The Significance of Theology in Today’s Society and Culture (Semnificațiile teologiei în societatea și cultura de azi)” se desfășoară în perioada 14-15 iunie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

Manifestarea a debutat marți cu slujba de Te Deum oficiată la paraclisul facultății de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a invitaților, a părinților consilieri de la centrul eparhial, a preoților din municipiu și a studenților.

Evenimentul a continuat, în Aula Magna, cu deschiderea festivă a simpozionului și a Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română, evenimentele ale căror lucrări s-au desfășurat în paralel.

La festivitatea comună de deschidere a celor două evenimente, Părintele Decan Cristinel Ioja a transmis mulțumiri Părintelui Patriarh Daniel pentru binecuvântare și oaspeților din țară și din străinătate pentru participare.

„Prezența dumneavoastră onorează această școală, una care a avut statutul de singura școală superioară din Transilvania, la momentul deschiderii ei. În șirul bogat al evenimentelor dedicate Bicentenarul Teologiei Arădene, prin care căutăm să arătăm bogata și valoroasa tradiție a învățământului teologic arădean, am proiectat și aceste două evenimente academice de astăzi”, a spus părintele decan.

„Primul eveniment, încadrat într-un Simpozion, unul care privește retrospectiv, proiectiv și analitic implicațiile teologiei în societatea și cultura de astăzi. Al doilea eveniment îl reprezintă întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română, unde vor fi dezbătute aspecte ce țin de buna funcționare a învățământului teologic ortodox din România.”

La evenimentul a participat și dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, care a felicitat corpul profesoral pentru aniversarea a două secole de învățământ teologic arădean.

În cadrul festivității, Călin Bibarț, primarul Aradului, a fost distins cu medalia și diploma aniversară, pentru implicarea în sprijinirea Universității „Aurel Vlaicu” și a Arhiepiscopiei Aradului.

Primarul Aradului a mulțumit pentru distincție, arătând faptul că Facultatea de Teologie și Biserica Ortodoxă rămân implicate în construirea punților de consolidare a unei societăți arădene stabile.

Părintele Profesor Nicușor Beldiman, Consilier Patriarhal, a transmis mesajul Părintelui Patriarh Daniel, în care Preafericirea Sa felicită corpul profesoral arădean pentru promovarea unei teologii academice integrate în sistemul universitar și care caută să răspundă multiplelor provocări ale societății actuale.

Președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca, a fost reprezentat de Vicepreședintele instituției, Ionel Bulbuc, care a vorbit despre colaborarea rodnică dintre autoritățile locale, Arhiepiscopie și Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Subprefectul Doru Sinaci a prezentat câteva repere istorice în care a evidențiat rolul major jucat de elita teologică și culturală arădeană din secolul al XIX-lea în consolidarea instituțiilor românești politice, culturale și bisericești, fapt pentru care aniversarea Bicentenarului înnobilează școala teologică arădeană.

Părintele Arhiepiscop Timotei a salutat prezența invitaților și a reprezentanților Patriarhiei Române și a rememorat câteva momente din anul reînființării Facultății de Teologie din Arad.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate cele realizate până acum, care sunt roade ale darurilor Duhului Sfânt, care a însuflețit și pe înaintași și pe cei care le-au urmat”, a spus ierarhul.

Lucrările au continuat în format fizic și online, cu participarea mai multor profesori de teologie din nouă țări: Austria, Canada, Germania, Grecia, Liban, Polonia, România, Rusia și Statele Unite ale Americii.

În paralel s-au desfășurat lucrările Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română.

Lucrările simpozionului sunt disponibile la: https://conferinte.teologiearad.ro/2022/06/08/program/.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului

