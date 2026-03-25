Aproape 200.000 de copaci vor fi plantați în municipiul Galați

Aproape 200.000 de arbori și arbuști vor fi plantați în patru zone din municipiul Galați, în cadrul unui proiect de amenajare a unor păduri urbane, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul în valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei vizează amenajarea a patru păduri urbane, pe o suprafață totală de peste 65.000 de metri pătrați.

Potrivit primarului municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, „primele plantări de puieți se realizează în zona Bulevardului Galați (taluz aferent Danubius) – circa 7.743 mp și în zona Drumului de Centură c/c B-dul Galați – circa 55.218 mp, urmând la Școala nr. 26 Ion Creangă – circa 722 mp și la Școala nr. 29 Sfânta Ana – circa 1.577 mp”.

Vor fi plantați arbori precum stejari, frasini, paltini și tei și arbuști din speciile lemn câinesc și corn/măceș, selectați pentru adaptabilitatea la condițiile climatice locale și pentru beneficiile aduse mediului, precizează primăria într-un comunicat de presă.

Instituția mai menționează că pădurile urbane vor avea densități mari, astfel încât să se constituie în plămâni verzi, care vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, conservarea peisajului, reducerea temperaturii aerului și implicit îmbunătățirea sănătății publice.

Foto credit: Facebook / Ionuț Pucheanu