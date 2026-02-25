Canonul Sf. Andrei Criteanul: Aproape 1.000 de credincioși s-au rugat împreună cu ierarhii Romanului și Bacăului

Aproape 1.000 de credincioși s-au adunat marți seara la Biserica „Sfântul Dumitru” – Narcisa din Bacău la slujba Pavecerniței Mari, în care s-a citit a doua parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al aceleași eparhii. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat importanța participării active a credincioșilor la rugăciunea Canonului.

„Ne-am bucurat mai ales că ați rostit și ați cântat împreună cu noi stihul de pocăință dintre aceste frumoase cântări duhovnicești: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!, preluat din Psalmul 50 al lui David, psalmul cu care împăratul a venit înaintea lui Dumnezeu după păcat și a dobândit iertarea”.

Pocăința din adâncul ființei noastre

Preasfinția Sa i-a încurajat pe credincioși să rostească această rugăciune nu doar în perioada postului, ci ori de câte ori simt nevoia apropierii de Dumnezeu.

„Repetarea acestui stih este asemenea pulsației inimii: bate, bate, bate și împinge viața în toate mădularele. Așa lucrează și această rugăciune de pocăință: ne cheamă neîncetat la întoarcere lăuntrică, la pocăință din adâncul ființei noastre”, a evidențiat episcopul vicar.

Arhiepiscopul Ioachim a evidențiat profunzimea duhovnicească a operei Sf. Andrei Criteanul: „Canonul cel Mare a fost numit de Olivier Clément, traducătorul său în limba franceză, Cântecul lacrimilor. Și într-adevăr, este un cântec al lacrimilor, al pocăinței, care mângâie sufletul și îl întărește pe drumul întoarcerii către Dumnezeu”.

Producție muzicală

Episcopul vicar Teofil Trotușanul a prezentat cea mai recentă producție a Coralei „Diaconia”: „A fost realizat un material audio – un stick – care cuprinde Canonul cel Mare în lectura Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, cu răspunsurile Coralei Diaconia, corala slujitorilor Catedralei Arhiepiscopale din Roman”.

PS Teofil Trotușanul a prezentat cea mai recentă producție a Coralei „Diaconia”. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

„Este un material modern, care poate fi ascultat pe telefon, în mașină sau oriunde, și care poate aduce mult folos duhovnicesc, mai ales în această perioadă a postului”, a adăugat Preasfinția Sa.

În contextul împlinirii a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, ierarhii Romanului și Bacăului au consemnat momentul în cartea de onoare a bisericii, exprimând solidaritate și rugăciune pentru cei afectați de conflict.

