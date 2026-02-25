Canonul Sf. Andrei Criteanul: Aproape 1.000 de credincioși s-au rugat împreună cu ierarhii Romanului și Bacăului

Aproape 1.000 de credincioși s-au adunat marți seara la Biserica „Sfântul Dumitru” – Narcisa din Bacău la slujba Pavecerniței Mari, în care s-a citit a doua parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al aceleași eparhii. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat importanța participării active a credincioșilor la rugăciunea Canonului.

„Ne-am bucurat mai ales că ați rostit și ați cântat împreună cu noi stihul de pocăință dintre aceste frumoase cântări duhovnicești: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!, preluat din Psalmul 50 al lui David, psalmul cu care împăratul a venit înaintea lui Dumnezeu după păcat și a dobândit iertarea”.

Pocăința din adâncul ființei noastre

Preasfinția Sa i-a încurajat pe credincioși să rostească această rugăciune nu doar în perioada postului, ci ori de câte ori simt nevoia apropierii de Dumnezeu.

„Repetarea acestui stih este asemenea pulsației inimii: bate, bate, bate și împinge viața în toate mădularele. Așa lucrează și această rugăciune de pocăință: ne cheamă neîncetat la întoarcere lăuntrică, la pocăință din adâncul ființei noastre”, a evidențiat episcopul vicar.

Arhiepiscopul Ioachim a evidențiat profunzimea duhovnicească a operei Sf. Andrei Criteanul: „Canonul cel Mare a fost numit de Olivier Clément, traducătorul său în limba franceză, Cântecul lacrimilor. Și într-adevăr, este un cântec al lacrimilor, al pocăinței, care mângâie sufletul și îl întărește pe drumul întoarcerii către Dumnezeu”.

Producție muzicală

Episcopul vicar Teofil Trotușanul a prezentat cea mai recentă producție a Coralei „Diaconia”: „A fost realizat un material audio – un stick – care cuprinde Canonul cel Mare în lectura Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, cu răspunsurile Coralei Diaconia, corala slujitorilor Catedralei Arhiepiscopale din Roman”.

„Este un material modern, care poate fi ascultat pe telefon, în mașină sau oriunde, și care poate aduce mult folos duhovnicesc, mai ales în această perioadă a postului”, a adăugat Preasfinția Sa.

În contextul împlinirii a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, ierarhii Romanului și Bacăului au consemnat momentul în cartea de onoare a bisericii, exprimând solidaritate și rugăciune pentru cei afectați de conflict.

