Aplicația Calendar Ortodox a Patriarhiei Române a fost actualizată: Noua versiune cuprinde calendarul 2026

Aplicația „Calendar Ortodox” a Patriarhiei Române a fost actualizată recent. Noua versiune cuprinde calendarul pentru anul 2026, îmbunătățiri tehnice și corectarea unor erori.

Utilizatorii calendarului oficial al Patriarhiei Române sunt invitați să actualizeze aplicația pentru a beneficia de cele mai noi îmbunătățiri.

De asemenea, persoanele care utilizează aplicația sunt încurajate să transmită feedback pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței de folosire.

Actualizarea la noua versiune se face din Google Play sau App Store, în funcție de sistemul de operare al telefonului.

Aplicația vine în sprijinul credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române care doresc să fie informați despre sărbătorile religioase, viețile sfinților, rânduielile și particularitățile liturgice ale fiecărei zile.

Informațiile utilizate sunt aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Textele ce redau viețile sfinților sunt culese din surse autorizate, iar, în perspectivă, aplicația va integra textele și icoanele din structura Sinaxarului Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române.

Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play Store și Apple App Store.

Foto credit: Captură ecran calendar.patriarhia.ro