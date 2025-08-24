Apel pentru protejarea mediului: Bisericile europene cheamă omenii la „Pace cu Creația”

Un mesaj comun al Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE) și al Conferinței Bisericilor Europene (CEC) marchează începutul Sezonului Creației 2025, chemând la rugăciune și la acțiune pentru căminul nostru comun, planeta Pământ.

Apelul lor se intitulează „Pace cu Creația”, în contextul pregătirii creștinilor din întreaga lume de a celebra Sezonul Creației, desfășurat în perioada 1 septembrie – 4 octombrie.

Declarația comună este semnată de Arhiepiscopul Nichita de Thyateira și Marea Britanie, președintele CEC, și de Arhiepiscopul Gintaras Grušas, președinte CCEE.

Documentul face trimitere la viziunea profetului Isaia despre pământul păcii și îndeamnă comunitățile să îmbrățișeze o viață cumpătată, respectând darurile creației și respingând exploatarea oamenilor și a resurselor naturale.

Un angajament zilnic

„Căutarea păcii cu creația nu este un ideal abstract, ci un angajament zilnic, o chemare de a trăi în chip care să-L cinstească pe Dătătorul vieții”, afirmă ierarhii.

Aceștia adaugă: „Lumea de astăzi cu greu mai poate fi privită ca pământ al păcii. Totuși, asemenea lui Isaia, credem că întoarcerea la un mod de viață întemeiat pe încredere și dăruire către Dumnezeu poate oferi o alternativă la catastrofă”.

Mesajul face referire și la viitoarea Conferință ONU privind Schimbările Climatice (COP30), care va avea loc la Belém, Brazilia.

Președinții își exprimă speranța că liderii lumii vor pune în centrul acțiunii climatice nevoile celor săraci și vulnerabili și vor înțelege criza climatică drept o oportunitate de a reconfigura relațiile internaționale în spiritul binelui comun.

Sezonul Creației este o perioadă de rugăciune, reflecție și acțiune a creștinilor din întreaga lume, dedicată protejării mediului și responsabilității față de creația lui Dumnezeu.

Aceasta se desfășoară la inițiativa Patriarhului Ecumenic Dimitrios I, care a instituit în 1989 Ziua de Rugăciune pentru Mediu, marcată anual în Biserică în data de 1 septembrie.

Citește întreaga declarație în engleză aici.

Foto credit: Freepik