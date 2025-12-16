A apărut Anuarul liturgic și tipiconal 2026

Anuarul liturgic și tipiconal 2026 a apărut la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Volumul cuprinde rânduielile liturgice pentru fiecare zi a anului, referitoare la sărbători, slujbe, posturi și dezlegări.

Ediția din acest an este deschisă de Cuvântul-înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dedicat Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Coordonatori ai volumului sunt: Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, Arhim. Dosoftei Șcheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iași, Arhim. asist. univ. dr. Chiril Lovin, redactor coordonator al departamentului Carte de cult.

Biserica de acasă

Patriarhul României subliniază rolul familiei ca spațiu esențial al vieții creștine: „Biserica este familia iubirii de oameni a Preasfintei Treimi, iar familia creștină a fost numită pe drept cuvânt Biserica de acasă”.

Totodată, Patriarhul Daniel atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă familia în societatea contemporană: „Constatăm astăzi o criză spirituală a instituției familiei, manifestată prin slăbirea legăturilor dintre generații și diminuarea rolului familiei în educația religioasă a copiilor”.

Cuvântul-înainte evidențiază și demnitatea femeii în viața Bisericii, având ca model pe Maica Domnului: „Biserica a promovat demnitatea femeii, mai ales prin faptul că o venerează pe Maica Domnului ca ideal al feminității, purtătoare de Dumnezeu și de sfințenie”.

Cultivarea vieții creștine în familie

„Prin proclamarea acestui An omagial și comemorativ, Biserica Ortodoxă Română dorește să promoveze cultivarea vieții creștine în familie”, a subliniat Preafericirea Sa.

Anuarul liturgic și tipiconal 2026 prezintă și informații legate de organizarea canonică și administrativă a Bisericii Ortodoxe.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la [email protected], [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești