Ansamblul Sempre aduce o nouă interpretare muzicii baroce: Momente inedite între Bach și Vivaldi

Publicul este invitat să descopere în Sala Dalles din București cel mai nou proiect al ansamblului de muzică barocă Sempre, concertul Metamorphosis. Between Bach and Vivaldi, care va avea loc vineri, de la ora 19:00.

Repertoriul include lucrări semnate de Bach și Vivaldi, interpretate în formule camerale și orchestrale, cu momente inedite în care partiturile originale sunt juxtapuse cu versiunile lor reimaginate.

O dimensiune aparte a concertului este oferită de „lucrările mixte” care îmbină fragmente din originalele italiene cu reinterpretările germane, precum în cazul Concertelor RV 522 și RV 565 de Vivaldi, integrate cu BWV 983 și BWV 596, două lucrări de orgă compuse de Bach și interpretate aici la clavecin.

Un moment aparte este reconstrucția modernă a Concertului pentru trei viori și orchestră BWV 1064R, o reinterpretare a versiunii originale pentru clavecine.

Ansamblul Sempre

Ansamblul Sempre, fondat în 2020 de clavecinista Raluca Enea, este format din muzicieni specializați în interpretarea muzicii vechi, cu studii de profil în centre europene de prestigiu și o experiență de peste douăzeci de ani în acest domeniu.

Grupul se remarcă prin preocuparea pentru autenticitatea interpretativă, folosind instrumente de epocă sau copii fidele, cu accentul pe cercetarea muzicologică riguroasă.

Sempre este o prezență constantă în cele mai importante festivaluri de profil din România: Festivalul Internațional „George Enescu”, Festivalul de Muzică Veche București și Festivalul de Muzică Veche Miercurea-Ciuc.

Colaborările ansamblului includ nume importante ale muzicii baroce europene, violonista Mira Glodeanu, lăutistul Xavier Díaz Latorre și flautistul Jan de Winne.

Metamorphosis este un eveniment conex al Festivalului Internațional George Enescu, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizat de Artexim.

Este organizat de Asociația Antiqva în parteneriat cu Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Fundația Calea Victoriei și Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, cu susținerea AQUA Carpatica și Domeniile Sâmburești.

Accesul la concert se face pe bază de bilet

