ANPC a lansat un ghid de bune practici pentru comerțul online

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat „Ghidul de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online”, ediția 2026, elaborat printr-un parteneriat interinstituțional și public-privat.

Potrivit ANPC, ghidul a fost realizat cu sprijinul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Asociației Române a Băncilor (ARB), Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO) și Asociației Consumers United – Consumatorii Uniți.

„Această colaborare reprezintă un exemplu de bune practici instituționale, reunind autorități publice, sectorul financiar, industria comerțului electronic și organizațiile de protecție a consumatorilor, cu obiectivul comun de a oferi un cadru unitar de informare și orientare privind drepturile și obligațiile tuturor actorilor implicați în comerțul online”, se menționează în comunicatul de presă al ANPC.

Ghidul oferă informații juridice, tehnice și operaționale privind: cadrul legislativ european și național aplicabil comerțului online; contractele la distanță și contractele încheiate prin mijloace electronice.

Totodată, actul face referire la funcționarea platformelor digitale și responsabilitățile operatorilor economici; supravegherea pieței și competențele autorităților implicate; obligațiile de informare precontractuală și drepturile consumatorilor; dreptul de retragere din contractele încheiate online.

Ghidul include exemple practice, recomandări operaționale, întrebări frecvente (Q&A), precum și o amplă anexă legislativă care reunește principalele acte normative europene și naționale incidente în domeniul comerțului electronic.

Ghidul poate fi consultat integral aici.

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