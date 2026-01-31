35 de ani de învățământ teologic în Alba Iulia: Studenții și profesorii și-au cinstit ocrotitorii spirituali

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a marcat vineri împlinirea a 35 de ani de la înființare. Studenții și profesorii teologi i-au cinstit pe Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii spirituali ai Paraclisului instituției de învățământ teologic.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu preoții profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Arhiepiscopul Irineu a subliniat rolul formator al educației teologice: „Sfinţii Trei Ierarhi, care posedau vaste cunoştinţe profane şi religioase, sunt adevărate modele pentru profesorii Facultăţii de Teologie şi pentru studenţii în teologie. De la ei primim imbold de a ne adăpa din izvorul culturii sănătoase spre a ne edifica mintea şi spiritul”.

„Educaţia religioasă dăltuieşte personalitatea morală, ne călăuzeşte spre un ideal nobil şi ne ajută să promovăm valorile autentice în viaţa cotidiană. De aceea, religia trebuie să stea la loc de frunte în şcoala românească, ea fiind pedagogia metafizică şi istorică a omenirii”, a spus Înaltpreasfinția Sa citându-l pe gânditorul Vasile Băncilă.

În cadrul Sfintei Liturghii, lectorul Mihail K. Qaramah, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a fost hirotonit diacon, pe seama Paraclisului „Sfinții Trei Ierarhi” al instituției de învățământ teologic.

Evenimente aniversare

Sărbătoarea hramului a fost completată de vernisajul expoziției „Mozaikon: Școala de la Alba”, ajunsă la ediția a noua, organizată la Muzeul icoanei și al cărții vechi Museikon din Alba Iulia. Expoziția cuprinde lucrări de mozaic din piatră naturală realizate de studenții specializării Artă Sacră, sub coordonarea lect. univ. dr. Cătălin Băluț și lect. univ. dr. Teodora Roșca.

În contextul aniversar al celor 35 de ani de existență, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a organizat joi și o lansare de carte, fiind prezentate primele trei volume din opera completă a părintelui profesor și academician George Remete.

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituție de stat publică de învățământ superior și cercetare în domeniul teologiei, înființată în anul 1991. Pe lângă secțiile de Teologie-Asistență Socială, Teologie Pastorală și Artă Sacră, instituția mai oferă două specializări: Muzică Religioasă, respectiv Cinematografie, Fotografie, Media.

Foto credit: Arhiepiscopia Albei Iulia