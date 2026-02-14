Anamneze culturale: Epaminonda Bucevschi, omagiat la Mănăstirea Bogdana la 135 de ani de la trecerea în veșnicie  

Pictorul bucovinean Epaminonda Bucevschi a fost omagiat vineri la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți la 135 de ani de la trecerea în veșnicie.

Manifestarea a debutat cu slujba parastasului săvârșită de pr. Constantin Ciprian Blaga, consilier eparhial la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu alți clerici.

Părintele consilier a subliniat că întâlnirea împlinește îndemnul apostolic al aducerii-aminte de înaintași și inaugurează o serie de evenimente culturale.

„Acest moment deschide seria Anamnezelor culturale în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – un program cultural-comemorativ prin care ne propunem să readucem în atenția cetății numele, viața și opera personalităților care și-au pus amprenta asupra Bucovinei”.

În continuare, pr. Gabriel Herea, inspector eparhial în cadrul Sectorului Monumente, patrimoniu și arhitectură bisericească, a evidențiat că evocarea înaintașilor depășește simpla comemorare, devenind angajament concret față de prezent și viitor. Preotul Cezar Onisim de la Parohia Șcheia I a susținut alocuțiunea intitulată „Epaminonda Bucevschi – Slujitorul luminii prin artă”.

În cadrul evenimentului intitulat „Pictorul diecezan Epaminonda Bucevschi. 135 de ani de la trecerea la cele veșnice” a fost lansat cel mai recent volum publicat la editura Crimca a eparhiei și dedicat pictorului bucovinean.

Epaminonda Bucevschi

Epaminonda Bucevschi s-a născut în anul 1843 în localitatea Iacobeni din apropierea oraşului Vatra Dornei, astăzi în judeţul Suceava, în familia preotului Dimitrie Bucevschi.

A absolvit studii de specialitate la Academia de Arte Plastice din Viena, în anul 1868, studiind cu profesorul Anselm Feuerbach. Revenit în ţară, între anii 1867-1870, a pictat iconostasul Bisericii din piatră din satul Straja.

După Serbarea de la Putna, Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici al Bucovinei și Dalmației l-a numit pictor diecezan, calitate în care a zugrăvit câteva din sălile Reşedinţei mitropolitane din Cernăuţi.

Între lăcașurile de cult pictate de Epaminonda Bucevschi se numără și biserica Mănăstirii Bogdana din Rădăuţi.

Operele sale se află în Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti, în Muzeul de Artă Bucovineană din Suceava şi în diferite colecţii de artă din România. În prezent, o stradă din municipiul Suceava îi poartă numele.

