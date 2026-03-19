Ana Blandiana: Incultura din online generează ură și vulgaritate

Scriitoarea Ana Blandiana a atras atenția asupra efectelor negative ale lipsei lecturii în rândul tinerilor și asupra mediului online.

Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii „Oameni și idei”, difuzată marți de Radio România Iași. În cadrul acesteia, scriitoarea a vorbit despre legătura dintre lipsa lecturii și degradarea dialogului public.

Ana Blandiana a subliniat importanța lecturii pentru înțelegerea realității: „Tinerii care nu înțeleg ceea ce n-au trăit pentru că nu citesc trebuie s-o facă pentru că altfel n-au cum să înțeleagă corect lumea în care trăiesc”.

Vulgaritatea și incultura domină

Scriitoarea a remarcat că mulți tineri nu citesc, iar timpul este petrecut mai mult în mediul online. Referindu-se la conținutul din mediul virtual, scriitoarea a evidențiat degradarea limbajului și a relațiilor dintre oameni.

„E destul să citiți niște discuții de pe rețele ca să vă dați seama în ce măsură vulgaritatea și incultura domină. Și culmea e că din ele se naște automat și ura”.

În opinia sa, incultura și vulgaritatea generează un climat nociv: „E incredibil ce fel de sâmburi de ură se nasc din incultură și dintr-o vulgaritate a sufletului la care se ajunge”.

„Rețelele sociale ar fi putut fi o legătură minunată între oameni, dar s-au transformat în ceva extraordinar de toxic, incontrolabil și manipulabil”.

Stai sigur pe Net

Subiectul siguranței în mediul online este abordat în cadrul campaniei „Stai Sigur pe Net”, derulată de Radio România. Inițiativa oferă informații despre bune practici și promovează utilizarea responsabilă a internetului, adresându-se tuturor categoriilor de public.

Campania, desfășurată în luna martie, vizează în mod special creșterea nivelului de conștientizare a riscurilor din mediul online și protejarea minorilor în spațiul virtual.

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Foto credit: Facebook / Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași