Ana Blandiana a primit titlul de doctor honoris causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa Anei Blandiana, scriitoare și membră titulară a Academiei Române.

Ceremonia a avut loc luni, în Sala Senatului, în prezența membrilor comunității academice și a unor invitați de prestigiu.

Distincția reprezintă o recunoaștere a contribuției scriitoarei atât la literatura română și universală, cât și la apărarea valorilor democratice și a libertății de expresie.

A contribuit la literatură și la apărarea valorilor

„A fost propunerea conducerii executive a universității noastre, tocmai pentru că dumneaei întruchipează, spunem, două dimensiuni esențiale pentru ceea ce înseamnă societatea în care trăim și identitatea noastră românească”, a spus prof.univ.dr. habil Liviu George Maha, rectorul universității.

„Pe de o parte, e vorba de componenta literară; e vorba de un poet prozator recunoscut la nivel național, internațional, poate mai mult în contextul actual.”

„Tinerii, studenții noștri și noi, cu toții, avem nevoie de repere, avem nevoie de exemple și doamna Ana Blandiana e ceea ce au nevoie tinerii de astăzi pentru a vedea pe ce se construiește o viață dedicată valorilor, democrației, statului de drept și performanței pe toate planurile”, a mai spus rectorul instituției.

Onorată de distincție

Ana Blandiana a subliniat că se simte onorată și deja naturalizată pe meleagurile moldave.

„Nu trebuie să vă spun eu dumneavoastră cât de mare este această onoare. Eu pot să vă spun doar cât de intimidată sunt eu de ea”, a declarat scriitoarea.

Ea a amintit că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este prima universitate din țară, iar titlul acordat o face să se simtă parte din șirul de personalități culturale al căror destin a fost legat de această instituție academică.

„E ca și cum m-ar fi primit printre ei, ca să spun așa, prin întâmplarea de astăzi, chiar că mă simt naturalizată la Iași”, a spus poeta.

Marți seară, Ana Blandiana susține, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a universității ieșene, conferința „Poezie și proză sau despre ce se vede în oglindă”.

Foto credit: Facebook / Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași