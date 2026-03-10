Ana Blandiana va primi titlul de doctor honoris causa al Universității „Al.I. Cuza” din Iași

Reprezentanții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îi vor acorda poetei Ana Blandiana titlul de doctor honoris causa.

Ceremonia festivă va avea loc luni, 16 martie 2026, în Sala Senatului universității.

Marți, 17 martie 2026, de la ora 17:00, poeta va susține, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a universității, conferința „Poezie și proză sau despre ce se vede în oglindă”.

Ana Blandiana Este membru titular al Academiei Române. A scris peste 30 de cărți de poezie, romane și eseuri, care au fost traduse în peste 25 de limbi.

Născută în Timișoara, în 25 martie 1942, i s-a interzis să studieze la universitate după apariția, în 1959, a primei sale poezii într-o revistă. A fost o oponentă fermă a dictaturii comuniste a lui Nicolae Ceaușescu și o apărătoare a drepturilor omului și a democrației.

Președinta de onoare a PEN Clubului Român, Ana Blandiana, este membră a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poezie „Stéphane Mallarmé”, a Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO) și a Uniunii Scriitorilor din România.

Împreună cu soțul său, Romulus Rusan, a înființat, la Sighet, în 1993, primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței din lume. În 1994, a pus bazele Fundației Academia Civică, organizație neguvernamentală care administrează Memorialul Sighet.

Vezi și:

Foto credit: Agerpres