Amintiri din Țara Moților cu fostul paroh din Crișan: Serbările de la Țebea rivalizau cu Paștile sau cu Rusaliile

Părintele Adorian Lucian Trif, în prezent paroh în Galșa, județul Arad, a povestit, într-un interivu acordat săptămânalului Formula AS, despre experiența de paroh în satul Crișan din Țara Moților, despre viața de preot la țară și învățămintele pe care aceasta i le oferă zilnic.

Viața de preot de țară este „grea, dar bucurie. Știu cum e să mergi cu strai­ța în spate, pe jos, să-i spovedești și să-i îm­părtășești pe credincioși”, spune preotul.

„Mer­geam la biserică, cu bunicii și sora mea, chiar cân­tam în cor, dar nu m-am gândit niciodată să aleg ca­lea asta. La un moment dat, brusc, în clasa a XII-a, am venit aca­să și i-am spus bu­nicii: «Vreau să dau la Teo­lo­gie!». Am intrat, iar când am terminat stu­diile, am ales satul Crișan, din județul Hune­doara.”

La Crișan, a avut foarte multe lu­crări de construcție, dar niciodată n-a trebuit să plătească mâna de lucru. „Orice lucru are altă valoare când pui mâna ta, sufletul și truda ta ca să-l faci”, spune Părintele Adorian Lucian Trif.

„Cât timp am slujit ca preot paroh în satul Crișan, locul de naștere al lui Cri­șan, tovarășul de suferință și moarte al lui Horea, serbările de la Țebea rivalizau, fără să exa­gerez deloc, cu Paștile sau cu Rusaliile”, povestește el.

„Nimeni nu avea alt pro­gram pen­tru duminica aceea, cu toții mer­geam la Țebea. Și încă mai există în zonă și un cult al Ian­cului, încă auzim aievea che­marea lui, încă mai sunt oameni cărora le pasă cu adevărat de Țară. Ce va fi mâine, însă, e greu de spus.”

Cultul Crăișorului Munților

„Ta­ta, originar din Vi­dra de Sus, avea tabloul Iancului pe pe­re­tele de la locul de muncă, iar după ce s-a pensionat, a adus acel tablou acasă și l-a așezat la loc de cinste”, își amintește fostul paroh din Crișan.

„Noi, părinții care mai avem un dram de românism în noi, ar tre­bui să le vorbim mai des și mai con­cret co­piilor și tine­ri­lor despre înaintașii noștri, făcându-i să înțe­lea­gă că toate cele de care noi ne bucurăm azi n-ar fi existat fără sacrificiul lor. Este sentimentul pe care încerc să-l insuflu și acelora care vin la „Clu­bul Copii­lor”, ce funcțio­nează pe lângă pa­rohia Galșa.”

De nouă ani, slujește la Galșa, în județul Arad: „Sunt un preot fericit, foarte, foarte fe­ricit: de aproape nouă ani, de când sunt în Galșa, două lucruri nu mi-au lipsit: florile na­turale de pe Sfân­ta Masă și copiii la îm­păr­tășanie”.

„Clubul Co­piilor” a luat ființă în urmă cu opt ani. „Eu cred că Bise­ri­ca tre­­buie să fie prezentă în via­ța lor, nu doar între zidurile lăcașurilor de cult, ci și în exis­­tența de zi cu zi”, explică preotul.

Regenerarea viței-de-vie, simbolică pentru viața omului

Enoriașii din Gal­șa, la sugestia parohului lor, îngenunchează când el citește ecteniile pentru bolnavi. „Acum ceva vreme, un băiat a avut un accident, trei luni de zile a stat în comă. În­trea­­ga comunitate s-a rugat pen­tru el și acum este să­nătos, mulțu­mim lui Dum­nezeu!” povestește parohul din Galș.

Parohia este într-o zonă viticolă. „Când m-am mutat aici, pe un teren pe care voiam să con­struiesc o casă, se afla o vie care mă cam în­curca, o vie sănătoasă. Am tăiat-o, dar în anul ur­mă­tor via a crescut și mai frumoasă. M-am simțit vinovat, mlădițele acelea erau foarte sănătoase și m-am gândit că dacă le mai tai o dată, e sacrilegiu”, spune părintele.

„Cred că via, renașterea ei, e simbolică și pentru viața omului, pentru că, până la urmă, unul dintre canoanele bisericii spune să te împărtășești cu vin curat. Or, vinul curat e făcut cu trudă, cu rugăciu­ne chiar.”

40 de copii participă la activitățile clubului pe care Parohia Galș l-a înființat pentru ei. Printre activități se numără excursiile, plimbarea cu ponei, ateliere de preparat pâine și multe altele, care le construiesc caracterul și îi țin aproape de Biserică.

