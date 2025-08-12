Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa redeschis publicului după ample lucrări de restaurare

Amfiteatrul roman din fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, și-a redeschis porțile pentru vizitatori, după un proces amplu de conservare, restaurare și punere în valoare desfășurat pe parcursul mai multor ani, informează Agerpres.

Proiectul, finanțat din fonduri europene obținute de Consiliul Județean (CJ) Hunedoara, a avut o valoare totală de 22,08 milioane de lei, cu o cofinanțare de 2% din partea instituției.

Ziua Porților Deschise la situl arheologic

Cu prilejul redeschiderii, CJ Hunedoara a organizat evenimentul „Ziua Porților Deschise”, oferind acces gratuit vizitatorilor atât în amfiteatru, cât și în întregul sit arheologic.

Potrivit arhitectului Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România, intervenția a fost una complexă, bazată pe cercetări arheologice și arhitecturale extinse, completând informațiile obținute încă din primele campanii de săpături de la începutul secolului XX.

Restaurarea a avut două componente principale:

Conservarea ruinelor prin eliminarea materialelor nepotrivite adăugate în anii ’80 (ciment, beton) și prin consolidarea zidăriei;

Punerea în valoare a monumentului, inclusiv prin montarea unor gradene demontabile pentru evenimente, poziționate astfel încât să nu afecteze structura originală.

„Spațiul își recapătă funcțiunea originară din Antichitate, adaptată zilelor noastre – un lucru rar pentru un monument arheologic”, a subliniat Bâlici.

Un proiect pentru comunitate și turism

Președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, a evidențiat importanța lucrării:

„Amfiteatrul renaște astăzi din respect pentru istorie și cu viziune pentru viitor. Când știința, experiența și respectul față de patrimoniu se împletesc, rezultatul este o intervenție de referință.”

Managerul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, Liliana Țolaș, a anunțat planuri pentru organizarea de evenimente culturale de anvergură națională și atragerea turiștilor români și străini.

Cinci axe principale

Proiectul „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” a inclus:

Punerea în siguranță a structurii și conservarea vestigiilor;

Reconstituirea unor elemente arhitecturale;

Amenajarea gradenelor și a scenei;

Iluminat arhitectural, panouri și semnalistică modernă;

Amenajări exterioare pentru acces facil.

Se estimează că în primul an vor vizita monumentul peste 91.000 de turiști, iar în următorii zece ani numărul va depăși 111.000.

Deschiderea oficială

Evenimentul de inaugurare a reunit reprezentanți ai administrației locale și județene, specialiști ai Institutului Național al Patrimoniului, echipele de proiectare și execuție, precum și invitați din mediul academic și cultural.

Printre cei care au prezentat proiectul s-au numărat arhitectul Virgil Apostol, Ștefan Bâlici și dr. Ovidiu Țentea, managerul Muzeului Național de Istorie a României.

Foto credit: Sorin Blada / Agerpres