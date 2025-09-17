Ambasadorii Sănătății: Dorința de a face bine se poate transforma în sprijin concret pentru Centrul „Sf. Nectarie”

Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie Taumaturgul” din Capitală a implementat, recent, un nou proiect medical, intitulat „Ambasadorii Sănătății”, informează Trinitas TV.

Acest proiect urmărește crearea și dezvoltarea unei rețele de parteneri strategici care să contribuie concret la îmbunătățirea calității serviciilor din unitatea medicală și implicit, la binele pacienților.

Adriana Căruntu, directorul instituției medicale, a explicat în ce constă acest proiect, de care vor beneficia atât persoanele aflate în suferință, cât și cadrele medicale.

„Acum există posibilitatea ca firmele, instituțiile publice și private, ONG-urile, chiar din cadrul Bisericii să încheie un parteneriat cu fundația Bucuria Ajutorului și în baza acestui parteneriat să ne susțină activitățile astfel: fie organizând un eveniment caritabil, fie prin inițierea unor noi proiecte. De asemenea, prin sponsorizarea cu 20% din impozitul pe profit sau prin alocarea unei sume anuale pentru sponsorizarea Centrului”, a spus domnia sa.

Ambasadorii Sănătății sunt oamenii care nu țin cont de bariere

Ea a arătat că acest concept este folosit în Europa de zeci de ani, cu mare succes.

„Acest concept, Ambasadorii Sănătății, este la nivelul folosit de 65 de ani la nivelul Europei, sub forma „Friends of Hospice”, pentru a ajuta centrele de îngrijiri paliative și a susține nevoile bolnavilor și a avut un mare succes”, a mai spus, Adriana Căruntu,

Cine dorește să devină Ambasador al Sănătății poate contacta Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie Taumaturgul” la telefonul: 021 2500918 sau prin e-mail la adresa [email protected].

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie Taumaturgul” din București a fost înființat în 2006, de către Arhiepiscopia Bucureștilor.

Foto credit: Facebook / Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie”