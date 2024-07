Ambasadoarea Georgiei a participat la hramul Mănăstirii Antim: Georgia și România au un sfânt în comun

Excelența Sa Tamar Beruchashvili, Ambasadoarea Georgiei în România, a participat duminică la hramul istoric al Mănăstirii Antim din Capitală.

Ambasadoarea a postat mai multe fotografii, printre care și un selfie cu biserica mănăstirii, pe rețeaua socială X.com.

Attended Sunday service at historic Antim Monastery in Bucharest dedicated to All Saints Day. St.Antim Iverianul-ანთიმოზ ივერიელი-Georgian born Romanian Archbishop of Orthodox Church in Wallachia (XVIIIc) is common Saint of🇬🇪&🇷🇴sister churches @BasilicaNews @MAERomania @MFAgovge pic.twitter.com/AytUtCESvf

