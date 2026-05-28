105 ani de la nașterea IPS Justinian Chira: Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei

Joi se împlinesc 105 de la nașterea Arhiepiscopului Iustinian Chira care îi îndemna pe credincioși să se roage, deoarece rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei.

Arhiepiscopul Justinian Chira s-a născut în data de 28 mai 1921 în satul Plopiș, comuna Șișești, județul Maramureș, într-o familie de țărani evlavioși, primind la botez numele de Ioan.

A urmat școala primară în satul natal (1928-1934). Între 1934-1941 a rămas alături de părinți pentru sprijin în gospodărie, apoi a urmat doi ani cursurile Liceului ortodox „Simion Ștefan” din Cluj-Napoca.

A intrat frate de mănăstire la Rohia, în 1941, fiind tuns în monahism sub numele de Justinian un an mai târziu. În data de 15 august 1942 a fost hirotonit diacon, iar la 17 aprilie 1943 preot la Mănăstirea Rohia de Preasfințitul Părinte Nicolae Colan, Episcopul Vadului, Feleacului și Clujului. A fost numit stareț la Rohia la vârsta de 23 de ani.

În anul 1973 a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar în septembrie 1990 a fost ales Episcop al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

În data de 13 decembrie 2009 a fost ridicat la rang de Arhiepiscop onorific de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, în Catedrala „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Arhiepiscopul Justinian Chira a trecut la viața veșnică în data de 30 octombrie 2016, fiind înmormântat la Mănăstirea Rohia.

Rugăciunea – Izvor al bucuriei

Unul dintre multele sale îndemnuri pe care le adresa credincioșilor era legat de rugăciune, pe care o considera izvorâtoare de bucurie în sufletului omului.

„Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei. Sufletul din care nu se înalţă spre Cer glas de rugăciune este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniş, locuită numai de păsările întunericului”, spunea Înaltpreasfinția Sa.

„Un suflet care nu se ştie ruga, nu va şti ce-i fericirea, chiar de ar avea toate bogăţiile pământului. Rugăciunea adevărată este trudă sfântă”.

Foto credit: Public domain