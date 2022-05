Am stat de vorbă cu artistul care face Tomosurile de canonizare: Scriam oribil când eram mic

Am stat de vorbă cu un om care scrie, la propriu, istorie. Caligrafic. Pictorul Costel Nacu, inspector eparhial la Sectorul Patrimoniu și Pictură Bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor, este persoana care scrie Tomosuri sinodale și alte acte sau gramate cu valoare istorică.

L-am găsit lucrând la Tomosul pentru proclamarea canonizării Cuvioasei Teofana Basarab. Această activitate presupune caligrafie, desen și pictură miniaturală.

Scrie pe un pergament din piele de capră. Imperfecțiunile și forma atipică a suportului îngreunează munca, spune Costel Nacu.

Este absolvent de teologie, la București, Secția Arte plastice, promoția 2008. După facultate, a lucrat ca pictor bisericesc pe diverse șantiere. Din 2015 lucrează la Arhiepiscopia Bucureștilor, unde a scris zeci de astfel de pergamente.

„Nu doar Tomosuri de canonizare, ci și Gramate Sinodale pentru înființarea sau înălțarea în rang a unor eparhii, Gramate și Acte Patriarhale ori Mitropolitane prilejuite de alegerea și întronizarea unor ierarhi sau Acte de sfințire a unor biserici ori instituţii bisericeşti”.

„Am ajuns din voia lui Dumnezeu aici. Oameni care scriu frumos mai sunt. Eu scriam oribil când eram mic. Prin clasa a cincea am cunoscut un părinte foarte în vârstă care scria extrem de frumos, părintele Cuza, care avea în jur de 90 de ani. Mi-a plăcut foarte tare, și am început să-i imit scrisul. Din plăcere am ajuns să scriu frumos, nu a fost un obiectiv”.