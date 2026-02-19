Alba: Comunitatea locală, autoritățile județene și Biserica au găsit soluții pentru a preveni abandonul școlar

Comunitatea locală, instituțiile județene din Alba și reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iulia s-au reunit marți la Valea Lungă, pentru campania „Împreună! Nu abandonați!”, destinată soluțiilor prevenirii abandonului școlar.

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a exprimat dorința autorităților județene de a se implica în problematica asistenței sociale, pentru ca fiecare copil din Alba să aibă un viitor.

Primarul comunei Valea Lungă a vorbit despre cele două decenii de funcționare a Centrului de zi pentru copii „Sfântul Nicolae”, administrat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

Părintele Daniel Coman, parohul din Valea Lungă, a adus în discuție necesitatea ca familia să rămână unită, mai ales când trece prin încercări.

Discuțiile au fost urmate de grupuri de lucru, unde au luat parte reprezentanții instituțiilor partenere campaniei: Consiliul Județean Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia și Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

Grupurile de lucru au discutat, punctual, două situații posibile.

Problemele concrete ale familiei

În primul studiu de caz, analiza s-a concentrat asupra conflictului dintre părinți și asupra impactului tensiunilor nerezolvate asupra copilului.

Printre măsurile de intervenție propuse s-au numărat consilierea de specialitate, consilierea familiei cu implicarea ambilor părinți și a copilului, consolidarea colaborării dintre școală și familie, respectarea drepturilor copilului și aplicarea consecventă a principiului interesului superior al copilului în procesul decizional al adulților.

În al doilea studiu de caz, discuția a vizat dificultățile de adaptare la un mediu nou, contextul familial conflictual, lipsa unei locuințe proprii și refuzul frecventării școlii. Participanții au subliniat necesitatea consilierii părinților și a copilului de către asistentul social și psiholog, precum și implicarea instituțiilor competente, în funcție de evoluția situației.

La nivel general, au fost menționate probleme frecvente în rândul adolescenților aflați în risc, precum lipsa sprijinului emoțional, dificultățile financiare, teama de abandon și relațiile tensionate.

Participanții au evidențiat necesitatea susținerii reintegrării școlare prin sprijin constant, orientare către servicii specializate și intervenție coordonată, astfel încât copilul să nu fie lăsat să gestioneze singur aceste dificultăți.

