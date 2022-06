Al cincilea Summit de la Halki, inspirație pentru proiecte românești de protejare a mediului

Participanții la al Cincilea Summit de la Halki, dedicat protejării mediului și intitulat „Sustaining the Future of the Planet Together”, au publicat o declarație comună la încheierea lucrărilor. Participanții din România au cunoscut organizații care lucrează în domeniu, au descoperit inspirație și posibilități de cooperare.

În declarația post-eveniment, participanții fac apel la Bisericile Surori și la toți cei cărora le pasă de „casa noastră comună”, Planeta Pământ, să se implice în educarea oamenilor și să dezvolte „un ethos ecologic comun”.

„Ca artizani ai păcii și frățietății, ne dorim să introducem bune practici, să ne devotăm lucrării interdisciplinare pentru formarea de noi paradigme care interpretează și transformă realitatea. Astfel, ne dorim să depășim cultura risipei, cunoscând faptul că ceea ce facem cu lumea este și ceea ce le facem fraților „prea mici” (Matei 25, 40) ai Mântuitorului”, au transmis participanții.

În acest sens, ei au declarat că aderă pe deplin la îndemnul Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I de a ne consolida legătura cu întreaga creație a lui Dumnezeu, „legătura dintre credința și faptele noastre, legătura între teologie și duhovnicie, între ce spunem și ce facem, între știință și religie”, precum și legătura de responsabilitate pe care o avem față de generațiile viitoare.

La cea de a cincea ediție a Summitului de la Halki au participat din România Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, Părintele Vasile Stanciu, Directorul Școlii Doctorale „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Părintele Profesor Ioan Chirilă și Cristiana Sporea, doctorandă, ambii de la aceeași facultate.

„Pentru mine a fost o experiență deosebită, mai ales că noi avem acest proiect, Eco-inițiative, pe care-l desfășurăm în Arhiepiscopia Bucureștilor și în Mitropolia Basarabiei, prin Misiunea Socială Diaconia”, a declarat Părintele Ciprian Ioniță, Consilier Patriarhal, Președintele Federației Filantropia a Patriarhiei Române.

„Am văzut că și celelalte Biserici Ortodoxe sunt implicate în astfel de proiecte. Unele organizații din Bisericile Ortodoxe surori deja au publicat materiale, au anumite curricule, fac deja traininguri. Am reușit să stabilim legături cu alte organizații – nu numai din lumea ortodoxă – care fac asemenea proiecte.”

Părintele Ciprian Ioniță spune că cel mai util lucru cu care a plecat de la summit a fost convingerea că organizațiile Bisericii Ortodoxe Române pot iniția mai multe proiecte de ecologie, mai ales cu componentă practică, împreună cu organizații din afara țării.

Părintele Profesor Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, participant la summit, lucrează în prezent la o programă educațională cu temă ecologică. Aceasta se va adresa atât copiilor participanți la taberele proiectului de Eco-inițiative, cât și clericilor implicați în proiect.

Proiectul pilot „Eco-inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova” este unul de educare, dar are și o componentă practică, amintește Părintele Ciprian Ioniță.

„Copiii, după o tabără cu astfel de tematică, unde învață să fie prietenoși cu mediul înconjurător, urmează o perioadă de nouă luni în care ei, în grupul din parohie trebuie să facă activități practice, care sunt finanțate prin proiect”, spune Președintele Federației Filantropia.

Al cincilea Summit de la Halki s-a desfășurat la Istanbul în perioada 8-11 iunie. Summitul de la Halki este o inițiativă prin care Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol aduce în discuție viitorul planetei și căi de acțiune pentru adoptarea unei etici ecologice.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică

