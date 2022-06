Al cincilea Summit de la Halki: Dialog intercreștin despre protejarea mediului

Teologi și laici ortodocși și catolici se reunesc la Summitul de la Halki, Istanbul, în perioada 8-11 iunie, pentru a discuta despre un viitor sustenabil pentru planetă.

Cea de a cincea ediție a summitului se intitulează Sustaining the Future of the Planet Together.

Actuala ediție este inspirată de acțiunile Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și ale Papei Fracisc, care au o viziune similară despre relația dintre protejarea mediului și mântuirea lumii.

Din România participă Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, Părintele Vasile Stanciu, Directorul Școlii Doctorale „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Părintele Profesor Ioan Chirilă și Cristiana Sporea, doctorandă, ambii de la aceeași facultate.

În deschiderea evenimentului vorbesc Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Mgr. Marek Solczynski, Nunțiul Apostolic din Turcia.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I publică scrisori pastorale și inițiază conferințe despre probleme ecologice de trei decenii. La inițiativa Patriarhiei Constantinopolului, data de 1 septembrie a fost stabilită ca zi de rugăciune pentru ocrotirea creației.

Foto credit: Freepik.com (peisaj din Transilvania)

