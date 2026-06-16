Agenția de știri Basilica, 18 ani de misiune online. Celebrăm un majorat jurnalistic, spune Arhid. Nicolae Iftimiu

Agenția de știri Basilica a aniversat marți, 16 iunie 2026, 18 ani de la publicarea primei știri pe platforma Basilica.ro. Cu acest prilej, Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri Basilica, a vorbit la Radio Trinitas despre începuturile și evoluția instituției media a Patriarhiei Române.

„16 iunie este o dată care poate nu are prea multă semnificație în lumea largă, în schimb, pentru Agenția de știri Basilica înseamnă începutul misiunii online. Practic, în data de 16 iunie 2008, a fost publicată prima știre, marca Basilica.ro, adică sub egida Agenției de Știri Basilica a Patriarhiei Române, în spațiul online”, a declarat directorul agenției.

Arhidiaconul Nicolae Iftimiu a caracterizat momentul aniversar drept „un majorat jurnalistic”, amintind că dezvoltarea Agenției de știri Basilica a fost strâns legată de înființarea Centrului de Presă Basilica, fondat la 27 octombrie 2007, la scurt timp după întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Apariția Centrului de Presă Basilica a reprezentat „o deschidere a Bisericii Ortodoxe Române față de publicul larg și, desigur, față de lumea jurnalistică”, a adăugat părintele consilier coordonator.

Provocări și recunoștință

Directorul Agenției de știri Basilica a evidențiat provocările întâmpinate în cei 18 ani de activitate, menționând în mod special perioada pandemiei, când comunicarea online a cunoscut o dezvoltare accelerată.

„A fost un boom, o creștere puternică a comunicării online și a prezenței credincioșilor în zona online. Ceea ce ne-a responsabilizat și mai mult prin aducerea de informații corecte, actuale, cu privire la activitățile Patriarhiei Române”, a explicat el.

În mesajul său aniversar, Arhid. Nicolae Iftimiu și-a exprimat recunoștința față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, fondatorul Centrului de Presă Basilica.

„Aș utiliza acest moment pentru a reînnoi mulțumirile și recunoștința depline față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care este fondatorul Centrului de Presă Basilica, vizionarul prin excelență în ceea ce înseamnă comunicarea Bisericii Ortodoxe Române”, a afirmat directorul agenției.

Totodată, el i-a amintit pe cei care au contribuit la întemeierea și dezvoltarea instituției, nominalizându-i pe Părintele Consilier Onorific Nicolae Dascălu și pe Părintele Ciprian Apetrei, care au coordonat activitatea agenției în primii ani.

Nu un simplu job, ci o misiune

Arhidiaconul Nicolae Iftimiu a adresat mulțumiri întregii echipe a Agenției de știri Basilica, apreciind dedicarea și spiritul de misiune al redactorilor.

„Nu abordează această activitate ca pe un simplu job, ci ca pe o misiune. Și mă bucur că, dintre colegii cei mai tineri, observ o conștiință bisericească tot mai clară”, a subliniat el.

De asemenea, directorul agenției a mulțumit colegilor de la Trinitas TV, Radio Trinitas, Ziarul Lumina și Biroul de Presă al Patriarhiei Române pentru colaborarea permanentă, evidențiind importanța comuniunii în lucrarea mediatică a Bisericii.

Privind spre viitor, Arhid. Nicolae Iftimiu și-a exprimat speranța că aniversarea de 20 de ani a Centrului de Presă Basilica, care va fi marcată anul viitor, va fi celebrată printr-o serie de evenimente dedicate acestui moment important din istoria comunicării bisericești.

„Ne întoarcem privirile mai mult spre viitor și spre ceea ce vom putea să facem pe viitor pentru Biserica noastră”, a spus directorul Agenției de știri Basilica.

„Mulțumim celor care ne sprijină, mulțumim celor care ne citesc, mulțumim și celor care ne critică, mulțumim celor care contribuie, într-un fel sau altul, la dezvoltarea noastră, tehnologică sau de vizibilitate.”

„Vreau să mulțumesc, totodată, și echipelor de jurnaliști cu care avem o colaborare extraordinară. Mă refer la jurnaliștii laici, de la celelalte agenții de presă”, a mai precizat Arhid. Nicolae Iftimiu.

„Și ce pot să spun este că invoc ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare lucrare pe care o avem în viitor. Sperăm să celebrăm, într-un mod festiv, aniversarea de 20 de ani a Centrului de presă Basilica.”

„Aș utiliza acest prilej și pentru a-i îndemna pe toți cei ce solicită și doresc, cu bună credință, un jurnalism profesionist și o comunicare adecvată din partea Bisericii să nu evite să se roage pentru Centrul de Presă Basilica și pentru toți cei ce îl compun”, a încheiat directorul Agenției de știri Basilica.

Agenția de știri Basilica a început să funcționeze ca departament în 2007, dar funcționează efectiv, publicând primele știri, din 2008.

Celelalte patru componente al Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române sunt Trinitas TV, Radio Trinitas și Publicațiile Lumina (cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și periodicele Vestitorul Ortodoxiei și Chemarea Credinței).

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu (deschidere articol)