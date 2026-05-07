Adunarea Generală a Federației Filantropia a confirmat rolul ei de platformă de cooperare a organizațiilor bisericești

Adunarea Generală a Federației Filantropia a Patriarhiei Române s-a desfășurat în perioada 4–6 mai 2026, în Episcopia Hușilor, reunind 27 de reprezentanți ai organizațiilor membre din întreaga țară.

Evenimentul a confirmat rolul Federației Filantropia ca platformă de cooperare și dezvoltare a inițiativelor social-filantropice dedicate sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, transmit reprezentanții organizației.

Evenimentul a debutat cu ședința Consiliului Director și cu slujba de Te Deum oficiată la Catedrala Episcopală din Huși de Episcopul Ignatie al Hușilor, în prezența președintelui federației, pr. consilier patriarhal Ciprian Ioniță.

Cu acest prilej, pr. Vladimir Beregoi, consilier la Sectorul economic și social-misionar al Episcopiei Hușilor și președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, a primit Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur”, acordat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Lucrările au continuat cu evaluarea activității Federației Filantropia pe anul 2025, inclusiv a rezultatelor campaniei naționale „Ajută un bătrân să zâmbească”.

Au fost aprobate raportul de activitate și bilanțul financiar și a fost analizat stadiul proiectelor în derulare.

Participanții au discutat direcțiile de acțiune pentru anul 2026, inclusiv accesarea de noi proiecte și organizarea cursurilor de formare profesională.

În prima zi a avut loc sfințirea Centrului de preparare și livrare a mesei calde „Arhimandrit Mina Dobzeu” al Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, iar pe parcurs programul a inclus mai multe vizite la așezămintele sociale din Episcopia Hușilor, facilitând schimbul de bune practici.

Federația Filantropia este unica organizație de tip federativ din Patriarhia Română și reunește organizațiile filantropice eparhiale.

Foto credit: Episcopia Hușilor